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21 Kasım 2017 Salı 10:57

EV DEĞİL UYUŞTURUCU YUVASI!

Geçimi uyuşturucu!

EV DEĞİL UYUŞTURUCU YUVASI!
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Ürdünlü Amir Haitham Abdellatif Alazzeh’in evinde önceki gün detektör köpeklerle arama yapan polisler yeni uyuşturucu zulalarına ulaştı. Polis satışa  hazır kokain ve bonzai ele geçirdi
 

Girne’de şüpheli hareketleri üzerine tutuklanan ve yapılan aramada uyuşturucuya rastlanan Ürdünlü Amir Haitham Abdellatif Alazzeh’in evi adeta uyuşturucu deposu.
Polis, Ürdünlü Amir Haitham Abdellatif Alazzeh’in evinde yaptığı aramada, esrar, kokain ve bonzaiye rastladı.
Alazzeh’in uyuşturucu satıcısı olduğu ve işsiz olarak yaşadığı KKTC’de bu yolla ciddi bir kazanç elde ettiği belirtiliyor.
30 yaşındaki Alazzeh, 17 Kasım tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk alınmıştı.
Polis ekipleri, alınan 3 günlük tutukluluk süresinde zanlının evinde yeniden detektör köpeklerle arama yaptı.
Gerçekleşen aramada, çorap içinde gizlenmiş 10 gram kokain, içki kartonu içinde gizlenmiş 55 gram bonzai ele geçirdi.
Yapılan sorgulamada işlediği suçları itiraf eden ve emare olarak alınan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Amir Haitham Abdellatif Alazzeh dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
Evde kokain, bonzai, esrar fışkırdı
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor,  zanlı Amir Haitham Abdellatif Alazzeh’in kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri Ve Sentetik Cannabinoid) tasarrufu suçlarından tutuklandığını anlattı.
Polis memuru Mustafa Zor, zanlının 16 Kasım tarihinde şüpheli görülmesi üzerine yakın takibe aldığını kısa süre sonra görevli polis ekipleri tarafından üzerinde ve evinde arama yapıldığını söyledi.
Zor, zanlının kalmakta olduğu evde iki çeşit uyuşturucunun yanı sıra öğütücü ve hassas terazi ele geçirildiğini belirterek, yapılan sorgulamada zanlının ismini bilmediği bir kişiden bu maddeleri aldığı yönde ifade verdiğini belirtti.
Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, zanlının evinde detektör köpekler tarafından yeniden arama yapıldığını ifade eden Zor,  evde 10 gram kokain ve 55 gram bonzai ele geçirdiklerini kaydetti.
Soruşturma devam ediyor
Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten Zor, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini kaydetti. Emare olarak alınan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini kaydeden Zor, zanlının verdiği ifade doğrultusunda uyuşturucuyu veren kişinin henüz bulunmadığını 8 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.

 
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Amir Haitham Abdellatif AlazzehEvUyuşturucu
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