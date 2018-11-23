Europe Direct Bilgi Merkezi “mülakat Becerilerini Geliştirme Atölyesi” Düzenliyor

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Europe Direct Bilgi Merkezi (EDIC), “Mülakat Becerilerini Geliştirme Atölyesi” düzenliyor.

Merkezden verilen bilgiye göre, atölye, 30 Kasım Cuma günü saat 18.00\'de ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alacak.

Girişin ücretsiz olacağı atölye İngilizce gerçekleştirilecek. Kayıtlar “europedirectnicosia@home4cooperation.info” mail adresinden yapılacak.

Atölye çalışmasının amacının ; “katılımcıların kariyer planlamanı desteklemek için doğru bir yolda ilerlemelerini sağlamak” olduğu belirtilen açıklamada, atölyede, “mülakat nedir, mülakat türleri ve mülakat öncesinde, sırasında ve sonrasında neler beklenmelidir” konularının işleneceği belirtildi.

Atölyede ayrıca mülakata hazırlanmayla ilgili ipuçları da verilecek.

(EMR/ YIL)