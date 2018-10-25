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Europa Nostra Toplantısında Lefkoşa Surlariçi Arabölgesi Görüşüldü

BAŞKAN HARMANCI: “ARABÖLGE’NİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA UYGUN ORTAM OLMASI DURUMUNDA BAŞLAMAYA HAZIRIZ”

Europa Nostra Toplantısında Lefkoşa Surlariçi Arabölgesi Görüşüldü

BAŞKAN HARMANCI: “ARABÖLGE’NİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA UYGUN ORTAM OLMASI DURUMUNDA BAŞLAMAYA HAZIRIZ”

25 Ekim 2018 Perşembe 13:07
Europa Nostra Toplantısında Lefkoşa Surlariçi Arabölgesi Görüşüldü


BAŞKAN HARMANCI: “ARABÖLGE’NİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA UYGUN ORTAM OLMASI DURUMUNDA BAŞLAMAYA HAZIRIZ”

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu “En Büyük Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı Programı”nın 5. Yıl Konferansı’na katıldı.

Europa Nostra Avrupa’nın farklı bölgelerinde tehlike altında olan tarihi ve kültürel öneme sahip mekânların göz önüne getirilmesi ve söz konusu bu bölgelerin kurtarılması için her yıl “En Büyük Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı Programı” kapsamında konferans düzenliyor.

Bu yıl gerçekleştirilen konferansta, 2013 yılında en büyük tehlike altında olan yedi bölgeden biri olarak seçilen Lefkoşa Surlariçi Arabölgesi görüşüldü.

2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı kapsamında düzenlenen konferansın açılışına Harmancı’nın yanı sıra, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis ve Europa Nostra’nın Yönetici Başkan Yardımcısı Guy Clausse katıldı.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’in de bir konuşma yaptığı konferansta, 20 farklı Avrupa ülkesinden yetkililer, profesyoneller ve gönüllüler de dahil olmak üzere 100’e yakın kişi hazır bulundu.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konferansta yaptığı konuşmada, Europa Nostra’nın kültürel miras olan Arabölge’ye sahip çıkmasının önemine vurgu yaparak, Arabölge yanında Surlariçi’nin diğer bölgelerinin, özellikle altyapılarının düzenlenmesi konusunda da önerilerde bulundu.

Arabölge’ye şu an ulaşılamadığını ancak diğer bölgelerde yapılacak çalışma ile şehre gerekli önemin verilmiş olacağını ifade eden Harmancı, her iki belediyenin yaptığı yoğun çalışmalar bulunduğunu ve bunların bir çözüm yöntemi ile Arabölge’de de uygulanabileceğini dile getirdi.

Belediyelerin bu konuda hazırlıklarının tam olduğunu ve bir yeşil ışık yakılması ile Arabölge’nin korunmasına yönelik çalışmaların kısa zamanda başlayabileceğini belirten Başkan Harmancı, şu an Arabölge’ye yakın noktalarda başka proje çalışmalarının yapıldığını ve bunun için de sağlanacak olan fonların kullanılmasına yönelik LTB’nin önünün açılmasının gerektiğini sözlerine ekledi.

(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI

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