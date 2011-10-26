Euro İçin 'tamam mı Devam Mı' Zirvesi

Dünya piyasalarının gözü bu akşam Brüksel'e çevrilmiş durumda. Belçika'nın başkenti Brüksel'de akşam saatlerinde olağanüstü toplanacak olan AB liderlerinin Euro için 'tamam mı devam mı' kararını verecekleri yorumları yapılıyor.

27 AB ülke liderlerini bekleyen zorlu toplantılarda ise hedef son bir gayretle Yunanistan ve Euro'yu iflasın eşiğinden kurtarmak, yeni uluslararası banka krizine mani olmak ve Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF)'nin güçlenmesini sağlamak.

Geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelen Avrupalı liderler herhangi bir uzlaşıya varamadan Brüksel'den ayrılmak zorunda kalmışlardı. Bu akşamki zirvenin mahiyet olarak önemi için "Euro'nun ölüm kalım zirvesi" yorumları yapılırken, uluslar arası yatırımcıların sabrının tükendiğine dikkat çekiliyor.

Önce AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek. Daha sonra ise zirvenin ikinci kısmına geçilecek ve Euro'yu para birimi olarak kullanan 17 lider görüşecek.