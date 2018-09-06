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Etuce Kıbrıs Temsilcisi Gökçebel Güney’de Devlet Okullarına, Kamusal Eğitime Ve Öğretmene Yapılan Saldırıları Kınadı

GÖKÇEBEL KONUYU ETUCE YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA TAŞIYACAĞINI DUYURDU

Etuce Kıbrıs Temsilcisi Gökçebel Güney’de Devlet Okullarına, Kamusal Eğitime Ve Öğretmene Yapılan Saldırıları Kınadı

GÖKÇEBEL KONUYU ETUCE YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA TAŞIYACAĞINI DUYURDU

06 Eylül 2018 Perşembe 09:29
Etuce Kıbrıs Temsilcisi Gökçebel Güney’de Devlet Okullarına, Kamusal Eğitime Ve Öğretmene Yapılan Saldırıları Kınadı
GÖKÇEBEL KONUYU ETUCE YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA TAŞIYACAĞINI DUYURDU
Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.): Eğitim Enternasyonali Avrupa Bölge Örgütü (ETUCE) Kıbrıs Temsilcisi Tahir Gökçebel, Güney Kıbrıs’ta "devlet okullarına, kamusal eğitime ve öğretmene yapılan saldırıları" endişeyle, yakından takip ettiklerini belirterek, "saldırıları" kınadı.
Gökçebel, konuyu, Ekim’de Brüksel’de yapılacak ETUCE Yönetim Kurulu toplantısına taşıyacağını duyurdu.
KTOEÖS adına Eğitim Enternasyonali Avrupa Bölge Örgütü (ETUCE) Kıbrıs Temsilcisi olarak yazılı açıklama yapan Tahir Gökçebel, Dünyayı, ülkeleri değiştirenin, geliştirenin yalnızca eğitim olduğunu belirterek nitelikli eğitimin, nitelikli öğretmenlerce bütün dünya çocuklarına kamusal, nitelikli, demokratik, parasız verilmesi ve herkesin eşit fırsat temelinde eğitimden yararlanmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.
Bugün ülkelerde eğitimin ticari mal olarak görülmeye başlandığını ifade eden Gökçebel, bu anlayışla özel okulların çoğaldığını, devlet okullarının kaynaklarının yüksek oranda kısıtlanmaya başlandığını anlattı. Gökçebel, kamusal bir hizmet olarak tüm insanlığın faydalanması gereken nitelikli, kamusal, parasız okullar ve eğitime saldırıların çok yoğunlaştığını dile getirdi.
Ekonomik kısıtlı, dar gelirli ailelerin çocuklarının eşitsizliklerini ortadan kaldıracak, azaltacak olan kamusal eğitime ve bu hizmeti veren öğretmenlere yerel hükümetler eliyle ciddi itibarsızlaştırma ve saldırı yapılmakta olduğunu kaydeden Tahir Gökçebel, “kamu okulları zayıflatılmak, kamusal hizmeti veren öğretmenlerin çalışma koşulları, istihdam biçimleri, hakları, demokratik özgürlükleri kısıtlanarak itibarsızlaştırılmak için yoğun çabalar harcanmaktadır. Amaç aslında eğitimin sermayedarların lehine, parayla satılan bir mal haline dönüştürmektir” dedi.
Bugünlerde aynı itibarsızlaştırma ve kamusal eğitime yönelik saldırılara mağdur kalan Kıbrıslı Rum öğretmenlerin örgütlü sendikaları OELMEK, POED ve OLTEK’in vermekte oldukları ortak mücadelenin takdir edilecek düzeyde olduğunu ifade eden Gökçebel, şunları söyledi:
“Yoldaş ve meslektaşlarımızın örgütlü mücadelelerini selamlarken, bu irade karşısında halkın gerçek çıkarı ve taleplerini gerçekleştireceklerine yürekten inanmaktayım.
ETUCE Kıbrıs Temsilcisi olarak devlet okullarına, kamusal eğitime ve öğretmene yapılan bu saldırıları endişeyle yakından takip etmekte ve şiddetle kınamaktayım.
8-9 Ekim 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşecek ETUCE Yönetim Kurulu toplantısına da bu konuyu taşımayı görev bilmekteyim.”
(ÖZ/HA)

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