Ette korkunç tablo

Tüm tedbirlere rağmen, 2017 yılında sağlıksız koşullarda KKTC’ye kaçak et gelmeye devam etti. Narkotik ekipleri, 2017’deki operasyonlarında 9 ton kaçak eti piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirdi

KORKMUYORLAR: Tüm başarılı operasyonlara rağmen, ülkeye Güney Kıbrıs’tan kaçak et sokmak isteyenlerin önüne geçilemiyor. Polis ve gümrük ekiplerinin 2017’de ele geçirdiği kaçak et miktarı 9 ton. 2016 yılına göre kaçak et rakamları 3 kat arttı

KAÇAKÇILAR BEYARMUDU’NA YÖNELDİ: Narkotik verilerine göre, 2017 yılının tüm operasyonlarında kilit kapı Beyarmudu oldu. Beyarmudu köyünden KKTC’ye yasal olmayan yollardan 5 bin 535 kilogram eti sokmak isteyenler tutuklandı, etlere el kondu

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA: Ülkeye yasal olmayan yollardan ithal edilmeye çalışan tonlarca kaçak etin taşındığı araçlar tehlikenin de habercisi. Etler, sağlıksız, hijyen koşullarından yoksun olarak ülkeye sokuluyor. Tonlarca et Gümrük Dairesi’nin gerekli işlemlerin ardından imha ediliyor

HER GEÇEN YIL ARTIYOR: Kaçak et her geçen yıl arttıkça arttı. İstatistiklere göre, 2016 yılının tamamında ülkeye çeşitli yerlerden toplam 3 bin 200 kilogram kaçak et sokulurken, bu rakam 2017 yılında üçe katlanarak 9 tona ulaştı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polisler, ülkede uyuşturucu ile başlattıkları mücadelenin yanı sıra kaçakçılığa da geçit vermemekte kararlı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, geçen yıl gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarında tonlarca kaçak etin vatandaşa ulaşmasına izin vermedi, kaçakçılara göz açtırmadı.

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a denetimsiz ve sağlık koşullarından yoksun şekilde son 1 yılda ele geçirilen kaçak et korkutucu boyutta.

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaçak olduğunu bilinmesine rağmen 2017 yılında 9 ton kaçak et ve 65 adet küçükbaş hayvan sokulmak istenirken, sorumlu makamlara takıldı. Yakalanamadan sofralarımıza ulaşan etin miktarı ise belli değil.

Cezalar korkutmuyor

“Kaçakçılık” noktasında yeterli cezaların olmaması “kaçak et üzerinden” büyük paralar kazanan kesimleri de cesaretlendiriyor.

Yapılan kaçak et operasyonları sonucu toplam 30 kişi mahkemeye sevk edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kaçakçılar 2017 yılında geçiş yolu olarak en fazla Beyarmudu köyünü kullandı.

Beyarmudu köyü kullanıldı

Beyarmudu köyünün, Güney Kıbrıs’a yakın olmasını fırsat bilen kaçakçılar, Güney Kıbrıs’tan aldıkları etleri, Beyarmudu köyünü kullanarak ülkeye ithal etmeye çalıştı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nin verilerinde 2017 yılında Beyarmudu köyünden KKTC’ye yasal olmayan yollardan 5 bin 535 kilogram et ele geçirildi.

Akıncılar ve Metehan’da kullanıldı

Ülke genelinde 2017 yılı içinde Narkotik ekipleri Beyarmudu köyü olduğu gibi Akıncılar ve Metehan Kara Giriş Kapısında da kaçakçılara göz açtırmadı.

Ekipler Metehan Kara Giriş Kapısında, ülkeye yasal olmayan yollardan ithal edilmeye çalışan 810 kilo kırmızı et ele geçirip 2 kişiyi mahkemeye sevk etti.

Akıncılar köyünde gerçekleştirilen kaçak et operasyonunda 2 bin 540 kilogram kemiksiz sığır eti ele geçirildi.

Polis olayla bağlantılı 9 kişi hakkında yasal soruşturma başlatıp, mahkemeye sevk etti.

Köy karakolları da boş durmuyor

Sınır köylerine yakın karakollarda görevli polislerde boş durmuyor. Polis ekipleri alınan ihbarlar üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polislerle birlikte kaçakçılara geçit vermemekte kararlı.

Hem kaçak hem sağlıksız

Ülkeye yasal olmayan yollardan ithal edilmeye çalışan tonlarca kaçak et, kaçakçıların arabalarında sağlıksız, hijyen koşullarından yoksun şekilde taşınıyor. Tonlarca et Gümrük Dairesi’nin gerekli işlemlerin ardından imha ediliyor.