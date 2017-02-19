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19 Şubat 2017 Pazar 17:18

Esnaf Ve Zanaatkarlardan “toplumsal Mücadele” Çağrısı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, kapanan işletme sayısının rekor kırdığını, borcunu ödemeyen ve hapisliği için hüküm alınan yurttaş sayısının 20 bini aştığını söyleyerek, alacak verecek dosyalarının mahkeme kapılarına yığıldığını belirtti.

Esnaf Ve Zanaatkarlardan 'toplumsal Mücadele” Çağrısı
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“KAPANAN İŞLETME SAYISI REKOR KIRDI. BORCUNU ÖDEMEYEN VE HAPİSLİĞİ İÇİN HÜKÜM ALINAN YURTTAŞ SAYISI 20 BİNİ AŞTI. ALACAK VERECEK DOSYALARI MAHKEME KAPILARINA YIĞILDI”

Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, kapanan işletme sayısının rekor kırdığını, borcunu ödemeyen ve hapisliği için hüküm alınan yurttaş sayısının 20 bini aştığını söyleyerek, alacak verecek dosyalarının mahkeme kapılarına yığıldığını belirtti.

Yarına ciddi bakmanın, daha fazla sorumluluk almanın yaşanabilir bir ülke için kaçınılmaz olduğunu kaydeden Kanber, “Zaman toplumsal mücadele zamanıdır” dedi.

Oda aracılığıyla yazılı bir açıklama yaparak, ülkedeki durumu değerlendiren Kanber, şunları belirtti:

“Yıllar yılı serbest piyasa dedikleri ekonomi kendi yolunu bulur anlayışı duvara toslamamızla sonuçlandı. Ne turist sayısındaki artış, ne kapasitemiz üzerine çıkan öğrenci sayısı, ne krediler yoluyla  başarılı bir şekilde piyasaya aktarılan kaynaklar, ne de mevcut hükümetin biriken borç ve yükümlülüklerini 2016 yılı içerisinde ödemiş olması, bir kısmımızın bir nebze soluk alması dışında işe yaramadı. Bütün bu uygulamalar reel anlamda milli gelirde, hane halkı gelirlerinde iyileşmeyi sağlamaya yetmedi, yetmeyecek.

Geçen Kasım ayından itibaren TL’nin değer kaybının hız kazanmasıyla birlikte yıl içinde alınan tüm önlemlere rağmen hane halkı gelirleri, milli gelir eriyip gitti. Pahalılık ve sosyal giderlerdeki artıştan dolayı harcanabilir gelir azaldıkça, azaldı. Toplumun konut, kira, borçlanma ve eğitimde dövize bağımlı olması, temel girdilerde yüzde 30’ları aşan artışlar yıkım olarak karşımıza çıktı. Bütün bunların yanı sıra asgari ücretli, dar gelirli hane halkı için çeşitli nedenlerden dolayı gıda fiyatlarının ortalama hayat pahalılığının üzerinde seyretmesi ekonomik diğer faaliyetlerini bitirme noktasına getirdi.

Bu ortamda kapanan işletme sayısı yeniden rekor kırdı. Borçlarını yeniden yapılandırdığı halde ödeyemeyen ve hapisliği için hüküm alınan yurttaş sayısı 20 binleri aştı. Gerisini varın siz düşünün… Dahası bir o kadar da alacak verecek dosyalarının mahkeme kapılarına yığıldığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.”

“TL’NİN DEĞER KAYBININ ELİMİZDE OLMAYAN NEDENLERDEN KAYNAKLANDIĞINI BİLİYORUZ”

“Sonuçta ekonominin kendi haline bırakılmasıyla bu durumlar başımıza geldi” diyen Kanber, şunları da ekledi:

“Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, TL’nin değer kaybının elimizde olmayan nedenlerden kaynaklandığını çok iyi bilmektedir. Ancak, elimizde olduğu halde yapabileceğimiz pek çok uygulama ve projeyi yapmadığımızdan, teşviklerin yerinde ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, ödediğimiz vergilerden oluşan bütçenin üretimi harekete geçirecek, katma değer yaratacak kalemlere gitmemesinden dolayı bu duruma düştüğümüzü de çok iyi bilmektedir.

Hastaneleri, okulları, ulaşımı, kamusal etkinliği, sorun ve sorumlulukları çözmeyen, şehir ve sahillerini, turizmi düzenlemeyen, üretimini birleştirip teşvik ederek bugüne kadar markalaştırmayan toplumların hele de teknoloji üretme konusunda 3. dünyalı iseler gelip gelebilecekleri nokta bizim bugün içinde yaşadığımız durumdan başka bir şey değildir."

“KİMSE ALINMASIN”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, şunları da ekledi:

“Kimse alınmasın... Ekonomi Bakanlığı, bazı daire ve yerel yönetimlerin de ortaya koyduğu performansın yanı sıra AB’nin doğru projelerin topluma kazandırılmasında deneyim kazanmış olmasının odamızın elinde şu anda en büyük moral itici güç olarak durduğunu ayrıca ifade etmek istiyoruz. Bu olumlu gelişmeleri anmayı borç bilirken, bugüne kadar olduğu gibi bu birikim ve deneyimlerin devamlılığının sağlanarak kurumsallaşması için sonuna kadar çaba koymaktan kaçınmayacağımızı da belirtmek isteriz.”

(RÇ/FEZ)

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