Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası’ndan Kredi Açıklaması

“İŞLETMELER BİR NEBZE DE OLSA SOLUK KAZANABİLECEK… ESNAF AYRINTILAR İÇİN BİZE VEYA KOBİGEM’E ULAŞABİLİR”Lefkoşa, 24 Mayıs 18 : Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı -KOBİGEM’in ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılması amacıyla 2018 yılı için açıkladığı programların, işletmelere soluk kazandıracağını belirtti.Üyelerine, bankalar üzerinden esnaf kredisi verilmeye başlandığını hatırlatan Oda Yönetimi, TL’nin değer kaybına da işaret ederek, “Artan krizde yapılan bu kredilendirmeyle işletmeler bir nebze de olsa soluk kazanabilecek. Esnaf ayrıntılar için bize veya KOBİGEM’e ulaşabilir” açıklamasında bulundu.KTEZO yönetimi, kredilenme için girişim yapan KOBİGEM’e ve finansmanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne de teşekkür etti.Yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet sektörlerine yıllık yüzde 8 faizle100 bin TL’ye kadar, öncelikli sanayi bölgelerinde konumlanan imalatçı işletmelere yüzde 6,4 faizle 200 bin TL’ye kadar kredi verilecek.Bankalarca uygulanılacak kredi kullandırma komisyonu yüzde 1,5 olacak.Kredilendirme; mal, hizmet, demirbaş, makine alımlarını, tadilatı, inşaatı, enerji verimliliğini, yatırımı, kapsayacak.(RÇ/ÖK)