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04 Temmuz 2017 Salı 11:01

Esnaf Ve ZanaatkÂrlar Odası, Yaz Çalışma Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesini İstedi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenlemeye gidilmesini istedi.

Esnaf Ve ZanaatkÂrlar Odası, Yaz Çalışma Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesini İstedi
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenlemeye gidilmesini istedi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada Girne’de meydana gelen ölümlü iş kazasında görüldüğü gibi kavurucu yaz sıcaklarının iş güvenliği ve sağlığında ciddi sorunlar oluşturduğu ve oluşturacağı ifade edildi.

Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları için yalnız inşaat iş koluyla ilgili saatlerde değil çarşı pazar saatlerinde de düzlenmeye gitmenin şart olduğu kaydedilen açıklamada, yer yer 50 derecelere ulaşan kavurucu sıcak altında iş yapmanın mümkün olmadığı ifade edildi.

Akdeniz bölgesinin kuzey ve güneyinde sıralanmış tüm ülkelerde yaz saat uygulamaları bulunduğu ve yasal olarak düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bahse konu ülkelerde çalışma saatlerinin iş kollarına göre büyük ölçüde sabah, ikindi ve akşam olarak düzenlendiğine dikkat çekildi.

KKTC’nin bir turizm ülkesi olması gerektiği düşünüldüğü zaman mevcut haliyle çalışma saatlerinin sürdürülebilirliği olmadığı ve çalışmanın daha çok ikindi ve geceye aktarılması gerektiği belirtilen açıklamada, inşaat iş koluyla ilgili alt yapı, asvalt, hırdavat, kalıp demir, duvar gibi sektörlerde ise temmuz ve ağustos aylarında çalışanlara izin kullandırılarak, ayrıca ihaleleri de temmuz-ağustos ayına mümkün olduğunca sarkıtmamak ve tüm bunları yasa olarak düzenlemenin alınabilecek tedbirler arasında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “İnsana, emeğe ve ustalığa duymamız gereken saygı tüm bu sorunları çözmemiz için yeterlidir” denildi.

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