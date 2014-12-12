Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Kanber’den Eleştiri

KANBER: “ALTYAPIDAN KAMUSAL DÜZENE KADAR HER ŞEYİN YENİDEN KURULMASI GEREK”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, KKTC’de her alanda günü birlik ve kişiye özel politikalar yapıldığını savunarak, altyapıdan kamusal düzene kadar her şeyin yeniden kurulması gerektiğini kaydetti.

Kanber, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen su taşkınlarını ve selleri değerlendirdiği yazılı açıklamasında, “Ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu yağmur, dilimizde felaket olarak anılır oldu. Her yağmur öncesi veya sonrasında gündeme gelen Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi bu sefer yalnız kalmadı. Birçok bölgede yağmur altında kalan alanlar da Sanayi Bölgesini aratmadı” dedi.

Bugüne kadar yapılanların tamiri mümkün olmadığını savunan Kanber, sadece altyapıda değil kamusal sistemde, gelir- gider dengelerinde adaletsizliklerin ve felaketlerin yaşandığını öne sürerek “Yağmur bunu sadece görünür kılıyor” ifadesini kullandı.