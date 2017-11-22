Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:43

ESNAF ODASI İLE EMLAKÇILAR BİRLİĞİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

ESNAF ODASI İLE EMLAKÇILAR BİRLİĞİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
 PROTOKOL UYARINCA EMLAKÇI OLARAK İŞYERİ AÇILABİLMESİ İÇİN BAŞVURULAR, BİRLİĞE VEYA ODAYA YAPILABİLECEK VE İŞLEMLER İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE TAMAMLANACAK

 Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) emlakçılık sektöründe kaçak ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

KTEZO’da imzalanan protokol uyarınca emlakçı olarak işyeri açılabilmesi için başvurular,
birliğe veya odaya yapılabilecek, emlakçı işyeri kayıtları için yürütülecek işlemler de iki örgüt arasında istişare ve iş birliğinde tamamlanacak.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreninde konuşan KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, emlakçılığın bir meslek kolu olduğunu ancak yeterli iş birliği ve koordinasyonun sağlanamaması nedeniyle kayıt dışılığın alıp başını gittiğini belirtti.

Bu iş birliğinden sonra mesleki standartların geliştirilmesi ve emlakçılığın sertifikalandırılması için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile çalışmaları hızlandıracaklarını vurgulayan Tulga, bu ve benzeri iş birliklerinin ülkenin geleceği olduğunu kaydetti.

SUNGUR: “600 KAÇAK EMLAKÇI VAR”

KTEB Başkanı Hasan Sungur da konuşmasında, sektörde 600 kadar kaçak emlakçının bulunduğunu, bu konuyu belediyelerle görüştüklerini, KTEZO ile sağlanan bu işbirliği ile gerek kayıt dışılığın, gerekse de mağduriyetlerin asgariye indirilebileceğini kaydetti.

KTEZO ile dayanışmanın önemli olduğunu da belirten Sungur, kayıtlı emlakçıdan hizmet almanın herkes için kazanç olacağını, dolayısıyla bu konuda hizmet alacak kişilerin duyarlı olması çağrısında bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku