ESNAF ODASI İLE EMLAKÇILAR BİRLİĞİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

PROTOKOL UYARINCA EMLAKÇI OLARAK İŞYERİ AÇILABİLMESİ İÇİN BAŞVURULAR, BİRLİĞE VEYA ODAYA YAPILABİLECEK VE İŞLEMLER İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE TAMAMLANACAKKıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) emlakçılık sektöründe kaçak ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.KTEZO’da imzalanan protokol uyarınca emlakçı olarak işyeri açılabilmesi için başvurular,birliğe veya odaya yapılabilecek, emlakçı işyeri kayıtları için yürütülecek işlemler de iki örgüt arasında istişare ve iş birliğinde tamamlanacak.KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreninde konuşan KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, emlakçılığın bir meslek kolu olduğunu ancak yeterli iş birliği ve koordinasyonun sağlanamaması nedeniyle kayıt dışılığın alıp başını gittiğini belirtti.Bu iş birliğinden sonra mesleki standartların geliştirilmesi ve emlakçılığın sertifikalandırılması için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile çalışmaları hızlandıracaklarını vurgulayan Tulga, bu ve benzeri iş birliklerinin ülkenin geleceği olduğunu kaydetti.SUNGUR: “600 KAÇAK EMLAKÇI VAR”KTEB Başkanı Hasan Sungur da konuşmasında, sektörde 600 kadar kaçak emlakçının bulunduğunu, bu konuyu belediyelerle görüştüklerini, KTEZO ile sağlanan bu işbirliği ile gerek kayıt dışılığın, gerekse de mağduriyetlerin asgariye indirilebileceğini kaydetti.KTEZO ile dayanışmanın önemli olduğunu da belirten Sungur, kayıtlı emlakçıdan hizmet almanın herkes için kazanç olacağını, dolayısıyla bu konuda hizmet alacak kişilerin duyarlı olması çağrısında bulundu.