banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86105
ALTIN
219.123
DOLAR
5.7904
STERLİN
7.3748
EURO
6.5937
Bakanlar Kurulu Ekonomik Önlemler Gündemiyle Toplandı!
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
Resmi Gazeteden Haberler...
ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ
Esnaf Kan Ağlıyor…!
ESNAF KAN AĞLIYOR!
Özveren teminatı yerine getiremedi
ÖZVEREN TEMİNATI YERİNE GETİREMEDİ
banner282
Flaş Haber
Esnaf Kan Ağlıyor…!
Kapat

Esnaf Kan Ağlıyor…!

Esnaf Kan Ağlıyor…!

17 Ağustos 2018 Cuma 09:56
Esnaf Kan Ağlıyor…!

Döviz Artışı A’dan Z’ye Tüm Sektörü Etkiledi… Esnaf ithal ettiği veya ürettiği ürünleri satmakta zorluk yaşıyor….Vatandaşın alım gücü sıfır….Devletten ciddi ve kalıcı adımlar atması bekleniyor…

Maaşını Türk Lirası olarak alıp, alış verişini ise genellikle dövizle yapmak zorunda kalan vatandaşların yanı sıra işletme sahipleri de TL’nin döviz karşısındaki hızlı düşüşü nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor…

Ömer Kadiroğlu

Türk Lirası’nın dolar, Euro sterlin gibi dövizin karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmesi vatandaşları iyice tedirgin etti. Bu tedirginlik esnafa da yansıdı. İskele esnafına dövizin artışı ile ilgili yaşanan sıkıntıları sorduk. Türk Lirası’nın dolar, sterlin ve Euro karşısında ciddi değer kaybı yaşarken, ülkemizde döviz kuru ile ev, araba alanlar, kirada oturanlar ve bu kurlardan ürün alanlar kara kara düşünmeye başladı. Artan döviz kurları ile ilgili görüşüne başvurduğumuz esnaf çok zor durumda olduklarını artan döviz kurları nedeni ile dükkânlarına mal alamaz olduklarını ifade eden esnaf bunun ivedilikle çözülmesi gerektiğine işaret ederek Hükümetten gerçekçi bir çözüm üretilmesini beklediklerini ifade etti. Döviz artışı ile ilgili gazetemize görüş bildiren esnaf şunları söyledi;

“Vatandaşı mağdur olmaktan kurtarması gerekiyor”

Murat Cemil Bulut: “2017 Nisan ayından beri Av malzemeleri satışı yapıyorum. Döviz böyle giderse çok daha fazla fiyat artışları olacak. Türkiye’den malzeme alacağımız zaman aldığımız malzeme bize döviz olarak hesaplanıyor. Biz müşterilerimizi mağdur etmemek adına TL üzerinden satış yapıyoruz. Kar marjını düşük tutuyoruz ki müşterilerimiz zorda kalmasın. Getirilen malların vergilerini daha düşük tutarak insanların mağdur olmaları önlenebilir. Devlet bizden ürün getirttiğimiz zaman vergi alıyor bir de ürünü sattıktan sonra vergi alıyor. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Ev kiraları STG, Araç satışları STG, ev satışları STG ödeme isteniyor. Ancak TL ile ödenen bir kişi bunları ödemede çok zorluk yaşar. Devletin ivedilikle buna bir çözüm üretmesi Ve vatandaşı mağdur olmaktan kurtarması gerekiyor”

“Piyasada çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor”

Hasan Aylanç: “Yaklaşık 18 yıldır İskele’de Şoför Okulu olarak hizmet vermekteyiz. Sektörle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Girne’den gelerek burada okul açan ve kurs veriyorlar. Sektörde denetleme yok. Kısacası içerisinde bulunduğum sektörün çivisi çıktı. Birçok kez şikâyetlerde bulunduk ancak hiç kimse çözüm üretmedi. Dövizin artması bizim sektör açısından bir sorun teşkil etmese de piyasada çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Döviz artışı ülkemizde ciddi bir sıkıntı haline geldi. Burada vatandaşların yanında artık işyeri sahipleri de acısını çekiyor. Bu aşırı artışlar karşısında devletin bir çözüm üreterek vatandaşı mağdur olmaktan kurtarması gerekiyor”

“Sürekli sermayemiz eriyor”

Muhammed Fadıloğluları: “Paşa Kömürleri’nin direktörüyüm. Dövizin artışı bizim elimizde olan bir şey değildir. Hiçbir güvencemiz yok. Sürekli sermayemiz eriyor. Biz dolar üzerinden mal alıyor ve TL üzerinden vadeli satış yapıyoruz. Dolayısı ile 4 liraya dolardan sattığımız malı 6 liradan almak durumunda kalıyoruz. Bu da bizi çok zor durum içerisine atıyor. Hiçbir yerden kredi alamıyoruz. Buna bağlı olarak bizim gibi küçük ithalatçıların işleri durmuş durumdadır. Küçük esnaf çalışamaz duruma geldi. Buradaki alınabilecek önlem birçok ülkelerde olduğu gibi üç ay sonra KDV ödemesi uygulaması

bizde de uygulanmalıdır. Biz getirdiğimiz malı satmadan bütün vergilerini alıyorlar. Bir de sattıktan sonra ödeyip KDV ve gelir vergisini de öderiz. Bunlar olduğu sürece dövizdeki hal de böyleyken bitmiş durumdayız. Tek yapılacak bir şey vardır esnafa faizsiz kredi sağlanmalıdır. Devletin bu kriz karşısında önlem alması gerekiyor”

“Resmen batma noktasına geldik”

Orçun Kurtuluş: “Artan döviz kurları karşısında bütün yerel halk, üretici, Tüketici ve aracı herkes etkilenmiş durumdadır. Mesleğim gereği sürekli hayvancılarla iç içeyim ve artan dövize bağlı olarak yem fiyatları ve hayvan fiyatları artmış durumdadır. Bu nedenle de Tüketici yani halk artık et almakta çok sıkıntılar yaşıyor. Artık et alabilen insanlar çok çok iyi durumda olan insanlardır. Dövizin yarattığı zarar böyle devam edecek. Alınan herhangi bir önlem yok. Resmen batma noktasına geldik. Et satsak da satmasak da biz elektriği iki katı olarak ödüyoruz. Personel ödüyoruz ve çalışanlarımızın sosyal haklarını yatırıyoruz. Elektriğe çok yüksek bir zam geldi. Devletin bir önlem alınması gerekiyor. Sabitleyici bir kur ve serbest piyasanın denetlenmesi gerekiyor ve bunların önüne geçilmesi gerekiyor”

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-Sen, Hükümetin Ekonomik Önlemler Paketini Değerlendirdi!
Kamu-Sen, Hükümetin Ekonomik Önlemler Paketini Değerlendirdi!
Hamitköy-Gönyeli Arasındaki Yolun Tamiri İçin İhaleye Çıkıldı!
Hamitköy-Gönyeli Arasındaki Yolun Tamiri İçin İhaleye Çıkıldı!
Bakanlar Kurulu Ekonomik Önlemler Gündemiyle Toplandı!
Bakanlar Kurulu Ekonomik Önlemler Gündemiyle Toplandı!
Hür-İş, Maliye Bakanı Denktaş’ı Siyah Çelenkle Protesto Etti!
Hür-İş, Maliye Bakanı Denktaş’ı Siyah Çelenkle Protesto Etti!
Resmi Gazeteden Haberler...
Resmi Gazeteden Haberler...
Çavuşoğlu: “ABD Gerçek Dostun Kim Olduğunu Bilmiyor, Göremiyor“
Çavuşoğlu: “ABD Gerçek Dostun Kim Olduğunu Bilmiyor, Göremiyor“
“Özlem’in Renkleri” Bedesten’de Açıldı!
“Özlem’in Renkleri” Bedesten’de Açıldı!
DOÇ. DR. TERKAN, "KALEMİ GÜÇLÜ, YÜREĞİ YÜKSEK GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ"
DOÇ. DR. TERKAN, "KALEMİ GÜÇLÜ, YÜREĞİ YÜKSEK GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ"
DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI
DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI
Maliye Bakanı Denktaş, Kamuda Yetkili 6 Sendika İle Bir Araya Geldi!
Maliye Bakanı Denktaş, Kamuda Yetkili 6 Sendika İle Bir Araya Geldi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim