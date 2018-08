Esnaf Kan Ağlıyor…!

Döviz Artışı A’dan Z’ye Tüm Sektörü Etkiledi… Esnaf ithal ettiği veya ürettiği ürünleri satmakta zorluk yaşıyor….Vatandaşın alım gücü sıfır….Devletten ciddi ve kalıcı adımlar atması bekleniyor…

Maaşını Türk Lirası olarak alıp, alış verişini ise genellikle dövizle yapmak zorunda kalan vatandaşların yanı sıra işletme sahipleri de TL’nin döviz karşısındaki hızlı düşüşü nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor…

Ömer Kadiroğlu

Türk Lirası’nın dolar, Euro sterlin gibi dövizin karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmesi vatandaşları iyice tedirgin etti. Bu tedirginlik esnafa da yansıdı. İskele esnafına dövizin artışı ile ilgili yaşanan sıkıntıları sorduk. Türk Lirası’nın dolar, sterlin ve Euro karşısında ciddi değer kaybı yaşarken, ülkemizde döviz kuru ile ev, araba alanlar, kirada oturanlar ve bu kurlardan ürün alanlar kara kara düşünmeye başladı. Artan döviz kurları ile ilgili görüşüne başvurduğumuz esnaf çok zor durumda olduklarını artan döviz kurları nedeni ile dükkânlarına mal alamaz olduklarını ifade eden esnaf bunun ivedilikle çözülmesi gerektiğine işaret ederek Hükümetten gerçekçi bir çözüm üretilmesini beklediklerini ifade etti. Döviz artışı ile ilgili gazetemize görüş bildiren esnaf şunları söyledi;

“Vatandaşı mağdur olmaktan kurtarması gerekiyor”

Murat Cemil Bulut: “2017 Nisan ayından beri Av malzemeleri satışı yapıyorum. Döviz böyle giderse çok daha fazla fiyat artışları olacak. Türkiye’den malzeme alacağımız zaman aldığımız malzeme bize döviz olarak hesaplanıyor. Biz müşterilerimizi mağdur etmemek adına TL üzerinden satış yapıyoruz. Kar marjını düşük tutuyoruz ki müşterilerimiz zorda kalmasın. Getirilen malların vergilerini daha düşük tutarak insanların mağdur olmaları önlenebilir. Devlet bizden ürün getirttiğimiz zaman vergi alıyor bir de ürünü sattıktan sonra vergi alıyor. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Ev kiraları STG, Araç satışları STG, ev satışları STG ödeme isteniyor. Ancak TL ile ödenen bir kişi bunları ödemede çok zorluk yaşar. Devletin ivedilikle buna bir çözüm üretmesi Ve vatandaşı mağdur olmaktan kurtarması gerekiyor”

“Piyasada çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor”

Hasan Aylanç: “Yaklaşık 18 yıldır İskele’de Şoför Okulu olarak hizmet vermekteyiz. Sektörle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Girne’den gelerek burada okul açan ve kurs veriyorlar. Sektörde denetleme yok. Kısacası içerisinde bulunduğum sektörün çivisi çıktı. Birçok kez şikâyetlerde bulunduk ancak hiç kimse çözüm üretmedi. Dövizin artması bizim sektör açısından bir sorun teşkil etmese de piyasada çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Döviz artışı ülkemizde ciddi bir sıkıntı haline geldi. Burada vatandaşların yanında artık işyeri sahipleri de acısını çekiyor. Bu aşırı artışlar karşısında devletin bir çözüm üreterek vatandaşı mağdur olmaktan kurtarması gerekiyor”

“Sürekli sermayemiz eriyor”

Muhammed Fadıloğluları: “Paşa Kömürleri’nin direktörüyüm. Dövizin artışı bizim elimizde olan bir şey değildir. Hiçbir güvencemiz yok. Sürekli sermayemiz eriyor. Biz dolar üzerinden mal alıyor ve TL üzerinden vadeli satış yapıyoruz. Dolayısı ile 4 liraya dolardan sattığımız malı 6 liradan almak durumunda kalıyoruz. Bu da bizi çok zor durum içerisine atıyor. Hiçbir yerden kredi alamıyoruz. Buna bağlı olarak bizim gibi küçük ithalatçıların işleri durmuş durumdadır. Küçük esnaf çalışamaz duruma geldi. Buradaki alınabilecek önlem birçok ülkelerde olduğu gibi üç ay sonra KDV ödemesi uygulaması

bizde de uygulanmalıdır. Biz getirdiğimiz malı satmadan bütün vergilerini alıyorlar. Bir de sattıktan sonra ödeyip KDV ve gelir vergisini de öderiz. Bunlar olduğu sürece dövizdeki hal de böyleyken bitmiş durumdayız. Tek yapılacak bir şey vardır esnafa faizsiz kredi sağlanmalıdır. Devletin bu kriz karşısında önlem alması gerekiyor”

“Resmen batma noktasına geldik”

Orçun Kurtuluş: “Artan döviz kurları karşısında bütün yerel halk, üretici, Tüketici ve aracı herkes etkilenmiş durumdadır. Mesleğim gereği sürekli hayvancılarla iç içeyim ve artan dövize bağlı olarak yem fiyatları ve hayvan fiyatları artmış durumdadır. Bu nedenle de Tüketici yani halk artık et almakta çok sıkıntılar yaşıyor. Artık et alabilen insanlar çok çok iyi durumda olan insanlardır. Dövizin yarattığı zarar böyle devam edecek. Alınan herhangi bir önlem yok. Resmen batma noktasına geldik. Et satsak da satmasak da biz elektriği iki katı olarak ödüyoruz. Personel ödüyoruz ve çalışanlarımızın sosyal haklarını yatırıyoruz. Elektriğe çok yüksek bir zam geldi. Devletin bir önlem alınması gerekiyor. Sabitleyici bir kur ve serbest piyasanın denetlenmesi gerekiyor ve bunların önüne geçilmesi gerekiyor”