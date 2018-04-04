Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113976
ALTIN
171.385
DOLAR
3.9961
STERLİN
5.6309
EURO
4.9129
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle...
Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
KENEVİR ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Kafa atarak dişini kırdı...
Kapat

Eskiyen Android telefonlarını hızlandırmanın yolları

Yavaşlayan, eski Android'li cihazınıza yeni bir şans vermeniz için, onu 3 adımda hızlandırıyoruz.

Eskiyen Android telefonlarını hızlandırmanın yolları

Yavaşlayan, eski Android'li cihazınıza yeni bir şans vermeniz için, onu 3 adımda hızlandırıyoruz.

04 Nisan 2018 Çarşamba 23:16
Eskiyen Android telefonlarını hızlandırmanın yolları
banner238

Eski bir Android'li cihazınız varsa, yavaşlamış olması muhtemel. Belki de bu telefonu çoktan bir kenara bıraktınız. Eski telefonunuzu kullanmak istiyorsanız ve onu hızlandıracak bir yol arıyorsanız, aşağıdaki ipuçları işinize yarayabilir.

1. Kullanmadığınız Uygulamaları Bulun ve Kaldırın

Google'ın Files Go uygulamasını yükleyin ve uygulama içerisindeki "Kullanılmayan uygulamaları bul" işlevini kullanın.

Dosyaları ve uygulamaları elle kaldırmak için DiskUsage uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı sistem depolama sürücüsünde kullanmamaya dikkat edin. DiskUsage ile dosyaları silme için dosyanın kutucuğuna dokunun, ardından sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun. Son olarak açılan menüden Delete'e dokunun.

2. Düzgün Çalışmayan Uygulamaları Bulun ve Kapatın

Ayarlar > Uygulamalar ve uyarılar > Tüm x uygulamayı gör yolunu izleyin ve burada sorun çıkardığını düşündüğünüz uygulamaya dokunun. Şimdi İzinler'e dokunun. İzinler menüsünde tüm izinleri inceleyin. Başlangıçta çalıştır girdisini göremiyorsanız, uygulama telefonunuzla birlikte başlamıyor demektir.

Bu izni çoğu telefonda devre dışı bırakmanız mümkün değil. Ancak bu izni ne kadar az uygulama kullanıyorsa, o kadar iyi olacaktır.

Alternatif olarak ücretsiz Startup Manager uygulamasını kullanarak otomatik olarak başlayan uygulamaları bulabilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Sistem uygulamalarını devre dışı bırakmamaya çok dikkat edin, aksi halde tek geri dönüş yolunuz cihazı fabrika ayarlarına döndürmek olabilir.

3. Cihazınızı Optimize Edin

Animasyonları kapatın: Geliştirici seçeneklerini açın ve Drawing altındaki seçenekleri devre dışı bırakarak animasyonları kapatın.

2D çizime zorlayın: Bu işlevi etkinleştirmek bazen performans artışı sağlayabiliyor. Ancak bazı durumlarda pil tüketiminiz artabilir. Seçeneği geliştirici seçenekleri altında "Enable hardware accelerated rendering" adıyla bulacaksınız. Bu seçeneğe dokunarak etkinleştirin.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp'tan engellendiğimi nasıl anlarım?
Whatsapp'tan engellendiğimi nasıl anlarım?
İnsan hayatında ilk 1000 günün önemi
İnsan hayatında ilk 1000 günün önemi
ŞAHALİ: “EĞİTİM VE DENETİMLE TARIMA HEM YÖN VERECEĞİZ HEM DE DESTEK OLACAĞIZ”
ŞAHALİ: “EĞİTİM VE DENETİMLE TARIMA HEM YÖN VERECEĞİZ HEM DE DESTEK OLACAĞIZ”
Mart Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı
Mart Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı
KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DENKTAŞ’A TALEPLERİNİ İLETTİ
KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DENKTAŞ’A TALEPLERİNİ İLETTİ
Mark Zuckerberg 11 Nisan’da ifade verecek
Mark Zuckerberg 11 Nisan’da ifade verecek
MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, KTOEÖS HEYETİNİ KABUL ETTİ
MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, KTOEÖS HEYETİNİ KABUL ETTİ
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 23 KİŞİLİK BİR HEYETLE HESTOUREX DÜNYA SAĞLIK, SPOR VE ALTERNATİF TURİZM KONGRE VE FUARI’NA KATILACAK
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 23 KİŞİLİK BİR HEYETLE HESTOUREX DÜNYA SAĞLIK, SPOR VE ALTERNATİF TURİZM KONGRE VE FUARI’NA KATILACAK
DENKTAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU
DENKTAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU
Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri aracına aldı
Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri aracına aldı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim