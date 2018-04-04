Eskiyen Android telefonlarını hızlandırmanın yolları

Eski bir Android'li cihazınız varsa, yavaşlamış olması muhtemel. Belki de bu telefonu çoktan bir kenara bıraktınız. Eski telefonunuzu kullanmak istiyorsanız ve onu hızlandıracak bir yol arıyorsanız, aşağıdaki ipuçları işinize yarayabilir.

1. Kullanmadığınız Uygulamaları Bulun ve Kaldırın



Google'ın Files Go uygulamasını yükleyin ve uygulama içerisindeki "Kullanılmayan uygulamaları bul" işlevini kullanın.

Dosyaları ve uygulamaları elle kaldırmak için DiskUsage uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı sistem depolama sürücüsünde kullanmamaya dikkat edin. DiskUsage ile dosyaları silme için dosyanın kutucuğuna dokunun, ardından sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun. Son olarak açılan menüden Delete'e dokunun.

2. Düzgün Çalışmayan Uygulamaları Bulun ve Kapatın



Ayarlar > Uygulamalar ve uyarılar > Tüm x uygulamayı gör yolunu izleyin ve burada sorun çıkardığını düşündüğünüz uygulamaya dokunun. Şimdi İzinler'e dokunun. İzinler menüsünde tüm izinleri inceleyin. Başlangıçta çalıştır girdisini göremiyorsanız, uygulama telefonunuzla birlikte başlamıyor demektir.

Bu izni çoğu telefonda devre dışı bırakmanız mümkün değil. Ancak bu izni ne kadar az uygulama kullanıyorsa, o kadar iyi olacaktır.

Alternatif olarak ücretsiz Startup Manager uygulamasını kullanarak otomatik olarak başlayan uygulamaları bulabilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Sistem uygulamalarını devre dışı bırakmamaya çok dikkat edin, aksi halde tek geri dönüş yolunuz cihazı fabrika ayarlarına döndürmek olabilir.

3. Cihazınızı Optimize Edin



Animasyonları kapatın: Geliştirici seçeneklerini açın ve Drawing altındaki seçenekleri devre dışı bırakarak animasyonları kapatın.

2D çizime zorlayın: Bu işlevi etkinleştirmek bazen performans artışı sağlayabiliyor. Ancak bazı durumlarda pil tüketiminiz artabilir. Seçeneği geliştirici seçenekleri altında "Enable hardware accelerated rendering" adıyla bulacaksınız. Bu seçeneğe dokunarak etkinleştirin.