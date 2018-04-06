Eskişehir Osmangazi Üniversitesi katliamından detaylar…

Türkiye dün Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi’nden gelen haberle sarsıldı. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi’nde çok sayıda kişiyi "Bunlar FETÖ’cüdür" diye ihbar eden, ihraç edilip cezaevlerine girmesine neden olan Volkan Bayar isimli akademisyen dün fakülte binasını bastı. Dört kişiyi öldürdü. Bayar mağdurları "Biz onu defalarca dekanlığa, rektörlüğe, YÖK'e şikayet ettik. Ama onu hep korudular." dedi. Saldırganın da ilk ifadesinde, “Benim hayatımı mahvettiler, pişman değilim” dediği öğrenildi. İşte şok saldırıdan detaylar...

Katliam, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Yerleşkesi’nde bulunan Eğitim Fakültesi’nde meydana geldi. Dün saat 15.00 sıralarında binaya gelen araştırma görevlisi Volkan Bayar, ikinci kata çıktı.

Yanında getirdiği tabancasını çekip önce fakülte sekreteri Fatih Özmutlu’nun odasına girerek ateş etti. Özmutlu'yu öldüren Bayar ardından yan odaya geçerek Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın’a kurşun yağdırdı.

Saldırgan ikinci cinayetinin ardından da binanın üçüncü kata çıktı. Burada da araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan’a kurşun yağdırdı. Saldıgan daha sonra silah seslerinin üzerine

binasının önüne gelen polislere tabancasıyla birlikte teslim oldu ve sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sİlah sesleri üzerine kampüstekiler büyük panik yaşadı.

Saldırı binlerce öğrenci ve akademisyenin bulunduğu yerleşkede büyük panik ve korkuya neden oldu.

Dehşet dolu dakikaları anlatan Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, “Şahıs, Eğitim Fakültesi Dekanı'nın makamına elinde tabancayla girmiş. Dekan Bey odada yokmuş, tesadüfen fakülte sekreterimiz odadaymış, Fatih Bey'i vurmuş. Daha sonra yan odadaki dekan yardımcımıza ateş etmiş. Sonra üst katta bir öğretim üyemizi ve bir araştırma görevlisini vurmuş. Tabanca tutukluk yapmış. Elinde silahla fakülteden çıkmış. Güvenlikçiler takip etmiş. Uzaklaşırken polis yakalamış. Dört vefatımız var. ESOGÜ camiasına ve arkadaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yükseköğretim Kanunu’nun 35’inci maddesi kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi.” dedi.