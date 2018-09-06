Eski Lefkoşa-Gazimağusa Yolu Yeniden Trafiğe Açıldı

Eski Lefkoşa-Gazimağusa (DAÜ) yolu üzerinde bulunan yaya üst geçitteki tamirat çalışmaları nedeniyle önceki günden itibaren ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı güzergah, bugün saat 16.00 itibarıyla yeniden trafiğe açıldı.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yerinden sökülen üst geçit, tamir edildikten sonra yine aynı noktaya monte edileceğinden montaj çalışmalarına kadar söz konusu yol güzergahı trafiğe açık olacak.

Montaj çalışmaları esnasında söz konusu güzergahın yeniden kısa süreliğine trafiğe kapatılacağı kaydedilen açıklamada, bu konudaki detaylı bilginin önümüzdeki günlerde halkla paylaşılacağı bildirildi.

