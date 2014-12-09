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Eski KTHY Ve ETİ Çalışanları Eylem Planlarını Ve Yol Haritalarını Belirlemek Amacıyla Toplantı Yapıyor

Eski KTHY ve ETİ çalışanlarının maaş intibakları ve kademe ilerlemeleri, izinleri ve diğer özlük haklarının nasıl elde edilebileceği konularının ele alındığı toplantı düzenlendi.

Eski KTHY Ve ETİ Çalışanları Eylem Planlarını Ve Yol Haritalarını Belirlemek Amacıyla Toplantı Yapıyor

Eski KTHY ve ETİ çalışanlarının maaş intibakları ve kademe ilerlemeleri, izinleri ve diğer özlük haklarının nasıl elde edilebileceği konularının ele alındığı toplantı düzenlendi.

09 Aralık 2014 Salı 16:10
Eski KTHY Ve ETİ Çalışanları Eylem Planlarını Ve Yol Haritalarını Belirlemek Amacıyla Toplantı Yapıyor
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 Eski KTHY ve ETİ çalışanlarının maaş intibakları ve kademe ilerlemeleri, izinleri ve diğer özlük haklarının nasıl elde edilebileceği konularının ele alındığı toplantı düzenlendi.

Çalışanlar yanında, Kamu-Sen ve Hava-Sen yetkililerinin katıldığı toplantıda, eski KTHY ve ETİ çalışanlarının talep edilen haklarının alınması konusunda bundan sonra izlenecek yol ve eylem haritası belirlenecek.

KAMU-SEN merkez binasında saat 16.30’da başlayan toplantının başında, Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş ile Hava-Sen Başkanı Buran Atakan birer konuşma yaptı.

ÖZKARDAŞ ÖZELLEŞTİRME YASA ÖNERİSİ’NİN GÖRÜŞÜLMEMESİNİ ELEŞTİRDİ

Özkardaş konuşmasında çalışanların hak arayışı çerçevesinde birlik oluşunun önemine dikkat çekti ve mücadele kapsamında bugüne kadar attıkları adımları sıraladı.

Hükümeti eleştiren Özkardaş, 4 CTP milletvekili tarafından hazırlanan ve kendilerinin de desteğini alan Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ivediliği alınmasına rağmen halen Meclis’te görüşülmemesini eleştirdi.

Başbakan ile görüştüklerini, Başbakan’ın kendilerine talepleri konusunda hak verdiğini ve bir protokol imzaladıklarını da savunan Özkardaş, verdiği sözü ve tutmadığını ve protokole uymadığını iddia ettiği Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nu eleştirdi.

Mehmet Özkardaş, “Göç Yasası” olarak niteledikleri kamu görevlileriyle ilgili da karşı olduklarını ve bunun için kurulan inisiyatif şemsiyesi altında mücadele verdiklerini kaydederek, ancak Özelleştirme Yasası’nın başka bir şey olduğunu ve farklı bir öneme taşıdığını dile getirdi. Özkardaş, bu iki konuyu paralelleştirdiğini iddia ettiği KTAMS’ı eleştirdi ve kendileri yerine pazarlık yapmakla suçladı.

ATAKAN: “SAVAŞ BAŞLADI”

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan da, Başbakan Yorgancıoğlu’nu “bir protokol imzalayıp kendilerini geçiştirmeye çalışmakla” suçladı ve “Savaş başladı” dedi.

Başbakan’ın verdiği sözleri tutmadığını savunan Atakan, özelleştirmeden dolayı büyük bir mağduriyet yaşadıklarını kaydetti ve Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin görüşülmemesinden dolayı da Başbakan’ı suçladı.

Atakan, mağduriyetlerinin giderilmesi için ciddi eylemler yapacaklarını da kaydetti.

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