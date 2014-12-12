Eski KTHY Çalışanlarının Hakları…

KAMU-SEN VE HAVA-SEN EYLEM KOMİTESİ CTP-BG’YE “HATIRLATMA ZİYARETİ” GERÇEKLEŞTİRME KARARI ALDI

Kamu-Sen ve Hava-Sen Eylem Komitesi bugün yaptığı toplantıda, pazartesi günü Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’ne “hatırlatma ziyareti” yapma kararı aldı.

Kamu-Sen ve Hava-Sen adına yazılı açıklama yapan Buran Atakan, eylem komitesinin bugün saat 10.00’da Kamu-Sen’de gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda; “Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun ana muhalefet parti başkanı iken söylediği sözlerini hatırlamasına yardımcı olmak amacıyla 15 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’te bu sözleri kendilerine söylediği yer olan CTP Genel Merkezi’nde yöneticiler olarak hatırlatma ziyareti gerçekleştireceklerini” kaydetti.

Atakan açıklamasında, Başbakan’ın o dönemde kendilerine, KTHY çalışanlarının hakları ile ilgili söylediği ve bu söylediklerinin basına yansıdığı haberleri, meclis kürsüsünden konuşulanları da paylaştı.

CTP-BG milletvekilleri Tufan Erhurman, Fazilet Özdenefe, Doğuş Derya ve Asım Akansoy’un KTHY çalışanları ile ilgili meclise yasa önerisi sunduğunu da anımsatan Atakan, pazartesi günü yapacakları ziyarette Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’ndan açıklama isteyeceklerini kaydetti.