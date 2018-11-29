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Eski eşi tarafından defalarca darp edildi!

5 Yaşında ki Oğlunun Gözleri önünde, Eski Eşi Tarafından Defalarca Darp Edildi!

Eski eşi tarafından defalarca darp edildi!

5 Yaşında ki Oğlunun Gözleri önünde, Eski Eşi Tarafından Defalarca Darp Edildi!

29 Kasım 2018 Perşembe 13:37
Eski eşi tarafından defalarca darp edildi!

Eski eşi tarafından defalarca darp edildi!

Armağan Dinletener

Kıbrıs Manşet Özel Haber


25 Kasım’da Başkent Lefkoşa’da; Kadınlara yönelik şiddetle mücadele gününde yapılan, eylemin ardından daha 3-4 gün geçmesine rağmen, Girne Akçiçek Hastanesin’de, Lefkoşa’nın tanınmış güzellik uzmanlarından, ‘’Gülden Özyazgan’’  eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde, defalarca tokatlandı…

           Eski eşi tarafından, çocuğunun gözü önünde defalarca şiddete maruz kalan Özyazgan, kendini savunmak için eski eşini boynundan iterek kendini savundu ve eski eşinin boynu çizildiği için, ‘’mağdur’’ durumuna düşen eski eşi polise gidip, Özyazgan’dan şikayetçi oldu.


Şiddete maruz kalan, ‘’Gülden Özyazgan’ın’’ sosyal medya paylaşımı.

 
 
                                                                                                                                
 

Anahtar Kelimeler:
DarpŞiddet
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