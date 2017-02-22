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22 Şubat 2017 Çarşamba 14:51

ESKİ ESERLERLE İLGİLİ YASA DEĞİŞTİRİLMEDEN KABUL EDİLDİ

ESKİ ESERLERLE İLGİLİ YASA DEĞİŞTİRİLMEDEN KABUL EDİLDİ
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CUMHURBAŞKANI’NDAN GERİ DÖNEN ESKİ ESERLERLE İLGİLİ YASA DEĞİŞTİRİLMEDEN KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilen Eski Eserler (Değişiklik) Yasası, komite aşamasında değiştirilmeden oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya gore, bugün toplanan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında” yasa gücünde kararname ile Motorlu Araçlar Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da oy birliğiyle kabul etti.

Komite, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini de tamamladı.
 
UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığındaki toplantıya  CTP milletvekilleri Birikim Özgür ve Biray Hamzaoğulları ile DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu  katıldı.

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