Eski Eserler ve Müzeler Dairesinin Büyük Gafı !!!! 

En sonunda tarihi Belapais Manastırının önündeki inşaat ile ilgili süreci, davanın içinde olan bir hukukçudan öğrendik. Tüylerim diken diken oldu. Rezillik diz boyu; hem de ne rezillik anlaşılır gibi değil. Bu arıtma tesisi inşaat projesini kim yaptı biliyor musunuz? Şu anda projenın hazırlayıcısı ile uygulayıcısı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü. Bu inşaat yapılmaya başlanınca orada tesisi bulunan Belapais Garden Hotel'in sahibleri olan Selim Yeşilpınar ile Erkan Ye







şilpınar, inşaatı durdurmak için avukat Boysan Boyra’yı görevlendiriyor. Böylece bu inşaatı yapan ve/veya yapılmasına neden olan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Girne Belediyesi, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Savcılık aleyhine dava açılıyor. İlk etapta mahkemeden alınan ara emriyle başlatılan inşaat durduruluyor. Düşünebiliyormusunuz, eski eserleri korumakla görevli olan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, yasaya aykırı olarak bir eski eserin korunma alanına (yani manastırın yanına) tarihi manastırın görünümünü olumsuz yönde etkileyen ve/veya çökmesine neden olabilecek bir inşaat başlatıyor ve bir vatandaş da onu manastırı korumuyor diye mahkemeye veriyor. 60/1994 sayılı Eski Eserler Yasası, bu inşaatın yapılması için Anıtlar Yüksek Kurulu’nun inşaata izin vermesi gerekiyor diyor. Ancak böyle bir kararın olup olmadığı, eğer varsa Anıtlar Yüksek Kurulunun bilimsel esaslara göre karar verip vermediği 27 Kasım.2014 tarihindeki Lefkoşa İdare mahkemesindeki oturumda sorgulanıp resmi kurumların rezillikleri hallaç pamuğu gibi atılacak. Bugünkü veya dünkü mahkemede Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Savcılık aracılığıyla ısrarla inşaatı devam ettirme talebi İdari Mahkeme tarafından ret edildi. Girne Belediyesi ise inşaatın durdurulmuş olması kararına itiraz etmedi; bu nedenle Girne Belediyesi’ni bu kararından dolayı kutlarım. Düşünebiliyormusunuz, eski eserleri korumakla görevli olan ve bu görevini yasaların amir hükümlerine karşın kötüye kullanan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, bir vatandaş tarafından eski eserleri korumadığı için mahkemeye veriliyor. Bu rezillik değilse nedir? Bu rezilliğin duruşması ise 27 Kasım günü Lefkoşa’daki İdare mahkemesinde devam edecek… İlgilenenlerin böylesi bir rezaleti izlemelerini tavsiye ederim. "Balık baştan kokar" denilen bu olsa gerek..."

Kıbrıs Manşet Özel HaberTarihi Bellepais Manastırı'nın hemen yanına yapılmak istenen inşaat ve inşaatın mahkeme kararıyla durdurulmasının arkaındaki korkunç gerçek ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde yapılmaya başlanan inşaatle ilgili çevredeki vatandaşların önce itirazı ve bilahare konuyu yargıya taşımaları üzerine Mahkeme tarafından inşaat durduruldu.Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Emekli Müdür Muavini ve'dan çarpıcı tesbit sosyal medya facebook aracılığıyla paylaşıldı . Sosyal Medya Facebook hesabı aracılığıyla durumun vehametini paylaşan Bağışkan inşaatın bizzat Eski Eserleri koruması gereken Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yapıldığını iddia etti .Arkeolog ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi emekli müdür muaviniolayın ardından yaptığı araştırmada davacı Avukatı Boysan Boyra'dan aldığı bilgiye dayanarak Manastırı korumakla görevli dairenin Manastırın dibine inşaat yapmasının kabul edilemez olduğunu belirrtiği paylaşımında ilgili yasalara da atıfta bulunarak konunun süratle araştırılmasını ve ilgililerin cezalandırılmasını talep etti. Bağışkan'ın ilgili maddelere atıfta bulunarak yaptığı açıklama şu şekilde.