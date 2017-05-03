Eski Bakanın Aracına Kamyon Çarptı

Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında kamyon salon araca çarptı.
Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında kamyon salon araca çarptı.Çarpma sonucu eski milletvekili ve bakan olan Ertuğrul Hasipoğlu'nun kullandığı LJ 111 plakalı araç orta refüj üzerine çıkarak durdu.Kazadan dolayı trafikte aksamalar yaşandı.
Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında kamyon salon araca çarptı.