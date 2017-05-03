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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:59

Eski Bakanın Aracına Kamyon Çarptı

Eski Bakanın Aracına Kamyon Çarptı
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 Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında kamyon salon araca çarptı.

Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında kamyon salon araca çarptı.Çarpma sonucu eski milletvekili ve bakan olan Ertuğrul Hasipoğlu'nun kullandığı LJ 111 plakalı araç orta refüj üzerine çıkarak durdu.Kazadan dolayı trafikte  aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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Eski Bakanın Aracına Kamyon Çarptı
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