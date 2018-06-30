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Eski Bakan Adaoğlu'nun acı günü
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Eski Bakan Adaoğlu'nun acı günü

Eski Bakan Adaoğlu'nun acı günü

30 Haziran 2018 Cumartesi 23:23
Eski Bakan Adaoğlu'nun acı günü

Eski Bakan Adaoğlu'nun acı günü

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demokrat Parti'nin ilk Genel Başkanı, İçişleri Eski Bakanı, Emekli Gazimağusa Milletvekili Mustafa Adaoğlu'nun kızı Vedia Özkaya bugün 30 Haziran 2018 tarihinde genç yaşta hayatını kaybetti.

1966 doğumlu Vedia Özkaya Doğu Akdeniz Üniversitesi çalışanlarından olup, yine aynı üniversitede akademisyen olan Gürol Özkaya'nın da eşi olan Vedia Özkaya'nın genç yaştaki vefatı başta DAÜ camiası ve ailesi olmak üzere tüm yurtta derin üzüntü yarattı. 30 Haziran 1985 tarihinde nişanlanan Vedia Özkaya 33. Nişan yıldönümünde eşine ve sevenlerine zamansız bir şekilde veda etti.

Merhumenin cenazesi 1 Temmuz 2018 Pazar günü İskele Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığında toprağa verilecektir. Kıbrıs Manşet ve Ziya Emir Group ailesi olarak başta değerli büyüğümüz Mustafa Adaoğlu olmak üzere tüm Adaoğlu ve Özkaya ailesine başsağlığı ve sabır dileriz. Merhumenin mekanı cennet olsun.

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Son Güncelleme: 30.06.2018 23:30
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Vedia ÖzkayaMustafa AdaoğluOlduHayatınıKaybetti
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