Eskad, Hala Sultan Ve Anneler Günü Programı Gerçekleştirdi

Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği’nin (ESKAD) düzenlediği “Akdeniz’in Nuru Hala Sultan ve Anneler Günü” programının 3’üncüsü Girne Amfi Tiyatro’da yapıldı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi yer aldı.

Gecede yılın annesi seçilen Hacer Börklüce’ye ödülü tanınmış ilahiyatçılardan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu tarafından verildi.



Hatipoğlu’nun konferans verdiği programda ESKAD Başkanı Mustafa Sinan Gökçe de bir konuşma yaptı.



Gökçe, KKTC’de 22 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydederek, tüm topraklara sevgi ve kardeşlik tohumları ekme arzusunda olduklarını belirtti.



