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Eskad, Hala Sultan Ve Anneler Günü Programı Gerçekleştirdi

Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği’nin (ESKAD) düzenlediği “Akdeniz’in Nuru Hala Sultan ve Anneler Günü” programının 3’üncüsü Girne Amfi Tiyatro’da yapıldı.

Eskad, Hala Sultan Ve Anneler Günü Programı Gerçekleştirdi

Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği’nin (ESKAD) düzenlediği “Akdeniz’in Nuru Hala Sultan ve Anneler Günü” programının 3’üncüsü Girne Amfi Tiyatro’da yapıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:28
Eskad, Hala Sultan Ve Anneler Günü Programı Gerçekleştirdi

 Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği’nin (ESKAD) düzenlediği “Akdeniz’in Nuru Hala Sultan ve Anneler Günü” programının 3’üncüsü Girne Amfi Tiyatro’da yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, programda,  Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi yer aldı.
Gecede yılın annesi seçilen Hacer  Börklüce’ye ödülü tanınmış ilahiyatçılardan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu tarafından verildi.

Hatipoğlu’nun konferans verdiği programda ESKAD Başkanı Mustafa Sinan Gökçe de bir konuşma yaptı.

Gökçe, KKTC’de 22 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydederek,  tüm topraklara  sevgi ve kardeşlik tohumları ekme arzusunda olduklarını belirtti.

 

Son Güncelleme: 07.05.2018 23:36
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