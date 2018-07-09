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Eşinin boğazını kesmeye çalıştı

Lefke’de tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

Eşinin boğazını kesmeye çalıştı

Lefke’de tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:12
Eşinin boğazını kesmeye çalıştı

Lefke’de 54 yaşındaki M.R., tartıştığı eşi Rumaniiat Rııematullaeva’yı bıçakla yaraladı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu kişi saat 09.45 sıralarında ikametgahı içerisinde eşini tasarrufunda bulundurduğu bıçakla boynunu kesmek suretiyle öldürmeye teşebbüs etti.

Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilen Rııematullaeva, kulak burun boğaz servisinde müşahede altına alındı.

M.R.’ı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

 

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Son Güncelleme: 09.07.2018 17:20
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