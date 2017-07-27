Eşini öldüren katil intihara kalkıştı

Kaldığı koğuşta baygın bulunarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Okumuş’ın sürekli kullandığı ve kendisine verilen sakinleştirici hapları biriktirip biranda içerek yaşamına son vermek istediği öğrenildi.

Gazimağusa’da 18 Nisan tarihinde kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi 25 yaşındaki Burcu Okumuş’u sokak ortasında bıçaklayarak öldüren katil koca Özgür Okumuş, tutuklu yargılanmak için beklediği Merkezi Cezaevi’nde dün kendini öldürmeye çalıştı.