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27 Temmuz 2017 Perşembe 07:30

Eşini öldüren katil intihara kalkıştı

Eşini öldüren katil intihara kalkıştı
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Eşini öldüren katil intihara kalkıştı

Gazimağusa’da Nisan ayında eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Özgür Okumuş, dün kaldığı koğuşta baygın bulundu

Gazimağusa’da 18 Nisan tarihinde kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi 25 yaşındaki Burcu Okumuş’u sokak ortasında bıçaklayarak öldüren katil koca Özgür Okumuş, tutuklu yargılanmak için beklediği Merkezi Cezaevi’nde dün kendini öldürmeye çalıştı.

Sakinleştirici hapları içti

Kaldığı koğuşta baygın bulunarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Okumuş’ın sürekli kullandığı ve kendisine verilen sakinleştirici hapları biriktirip biranda içerek yaşamına son vermek istediği öğrenildi.

Hastanede midesi yıkanarak müşahede altına alınan Okumuş’un hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi elde edildi.
Devrim DEMİR - HAVADİS

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