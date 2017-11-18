Eşini darp edip ölümle tehdit etti

Lapta’da evden ayrılmak isteyen 21 yaşındaki eşini öldüresiye dövüp sokak ortasında hakaret eden 36 yaşındaki Ahmet Sürücü, çıkarıldığı mahkemede kendini savundu:
Araları bozuk olduğu gerekçesi ile arkadaşının evinde kalan ve önceki gün eşyalarını almak için evine giden 21 yaşındaki Daniela Iatchu eşi Ahmet Sürücü tarafından ciddi şekilde darp edildi, sokak ortasında ölümle tehdit edildi, hakarete uğradı.
Hırsını alamayan Sürücü, Daniela Iatchu’nun arkadaşını da ciddi şekilde darp etti.
Şikâyet üzerine tutuklanan Ahmet Sürücü, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mesutoğlu, Sürücü aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Dövdü, hakaret etti, ölümle tehdit etti
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Dilara Erdem, zanlı Ahmet Sürücü’nün “Şiddet Tehdidi”, “Darp”, “Uygunsuz Tavr-ı Hareket”, “İtale-i Lisan” ve “Rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını anlattı.
Polis çavuşu Dilara Erdem, zanlının önceki gün saat 16.00 sıralarında Lapta’da, Fevzi Çakmak Caddesi Lale Sokak No.3 adresinde, eşyalarını almak için eve gelen eşine öfkelenerek elleri ile ittikten sonra kafasını vurarak yere ittiğini söyledi.
Erdem, zanlının evden kaçan eşini sokak ortasında yakalayarak hakaret ettikten sonra, “Eğer polise haber verirsen seni öldürürüm cenazen çıkar.” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti.
Arkadaşını da darp etti
Soruşturma memuru, zanlının öfkesine yenik düşerek Daniela Iatchu’nun arkadaşını da ciddi şekilde dövdüğünü ifade etti.
Soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden Erdem, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.
“Ben sadece ittim”
Mahkemede söz hakkı alan zanlı Ahmet Sürücü, suçlamaları kabul etmeyerek daha önce eşinin yine kaçtığını ve evli bir kadının başka yerde kalmasını hoş karşılamadığını öne sürdü. Sürücü, eşine öfkelendiğini ve sadece ittiğini belirterek tutuklu kalmak istemediğini, teminata bağlanma talebinde bulundu.
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