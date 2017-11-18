Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 06:28

Eşini darp edip ölümle tehdit etti

Eşini darp edip ölümle tehdit etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Lapta’da evden ayrılmak isteyen 21 yaşındaki eşini öldüresiye dövüp sokak ortasında hakaret eden 36 yaşındaki Ahmet Sürücü, çıkarıldığı mahkemede kendini savundu:

Araları bozuk olduğu gerekçesi ile arkadaşının evinde kalan ve önceki gün eşyalarını almak için evine giden 21 yaşındaki Daniela Iatchu eşi Ahmet Sürücü tarafından ciddi şekilde darp edildi, sokak ortasında ölümle tehdit edildi, hakarete uğradı.

Hırsını alamayan Sürücü, Daniela Iatchu’nun arkadaşını da ciddi şekilde darp etti.

Şikâyet üzerine tutuklanan Ahmet Sürücü, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, işlenen suçun ciddiyetine dikkati çekerek, “darp” olaylarının yaygınlaştığına vurgu yaptı.

Mesutoğlu, Sürücü aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Dövdü, hakaret etti, ölümle tehdit etti

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Dilara Erdem, zanlı Ahmet Sürücü’nün “Şiddet Tehdidi”, “Darp”, “Uygunsuz Tavr-ı Hareket”, “İtale-i Lisan” ve “Rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Dilara Erdem, zanlının önceki gün saat 16.00 sıralarında Lapta’da, Fevzi Çakmak Caddesi Lale Sokak No.3 adresinde, eşyalarını almak için eve gelen eşine öfkelenerek elleri ile ittikten sonra kafasını vurarak yere ittiğini söyledi.

Erdem, zanlının evden kaçan eşini sokak ortasında yakalayarak hakaret ettikten sonra, “Eğer polise haber verirsen seni öldürürüm cenazen çıkar.” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Arkadaşını da darp etti

Soruşturma memuru, zanlının öfkesine yenik düşerek Daniela Iatchu’nun arkadaşını da ciddi şekilde dövdüğünü ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden Erdem, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

“Ben sadece ittim”

Mahkemede söz hakkı alan zanlı Ahmet Sürücü, suçlamaları kabul etmeyerek daha önce eşinin yine kaçtığını ve evli bir kadının başka yerde kalmasını hoş karşılamadığını öne sürdü. Sürücü, eşine öfkelendiğini ve sadece ittiğini belirterek tutuklu kalmak istemediğini, teminata bağlanma talebinde bulundu.

Kaynak: Havadis

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku