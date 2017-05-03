ESENYEL: ‘ZAMANINDA İFLASIN EŞİĞİNE GETİRDİKLERİ TURİZMCİLERİ KUCAKLADIK’



Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, geçmiş dönemlerde turizm sektörünün eksikliklerini doğru düzgün belirlemeden, sektörün planlı ve programlı bir şekilde hangi hedeflere doğru gitmesi gerektiğini hesap edemeyen sadece kendi siyasetlerini empoze etmeye çalışan kişilerin bugünlerde sırf popülizm uğruna, kendilerini acımasızca eleştirdiklerini söyledi.Esenyel, ‘Ancak biz yıllardır Turizm Bakanlığı içerisine giremeyen, Bakanlık ile hiçbir turizm siyaseti konuşturulmayan sektöre, ‘ben ne dersem o olur’ diyen kişilerin bugün yapmış olduğu yaygaralar abestle iştigaldir’ dedi.Bugün Turizm Bakanlığı’nın tüm sektörle birlikte hareket ettiğini söyleyen Esenyel, Bakanlığın, sektörün ihtiyaçlarını çok iyi analiz ettiğini ve bu doğrultuda hareket ettiğini, ayrıca sektördeki örgütlerin görüşlerini değerlendirerek turizm siyasetini tüm paydaşlara yayarak, belirlenen turizm politikalarına büyük bir açılım getirerek herkesin desteğini aldıklarını belirtti.Turizm Örgütü’nün kurulması için tüm alt yapı çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Esenyel, ilgili yasanın Meclis alt komitesine gönderilmek üzere olduğunu söyledi.Yapılan eleştirilerden de Bakanlığın pay çıkardığını vurgulayan İsmet Esenyel, ‘Olumlu eleştiriler bilgi dağarcığımızı açıyor. Bu gibi açılımları değerlendiriyoruz. Ancak bugüne kadar yapılmayan, kendi icraat dönemlerinde hiç yapılmayan hareketleri biz bugün yapıyorsak tabi ki eleştirileceğiz. Vizyonumuz ve 25 yıllık sektörün her kesiminde aldığımız tecrübe ve eğitim, bizi eleştirenlerin kat ve kat üstündedir’ dedi.ÜLKEMİZİN TAŞINI TOPRAĞINI, DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ VE ALTERNATiF TURİZM MODELLERİNİ TANITMAK İÇİN SEFERBER OLDUK.Ülkede son bir yılda birçok müze açıldığını, hala yeni müzeler açılmaya devam ettiğini, otellerdeki doluluk oranlarının da geçmiş yıllara göre arttığını söyleyen Esenyel ‘Turizmde alternatif açılımlar yaptık, Sağlık turizminde ilerleme yaşattık, Eko turizmi, Spor turizmi, Agro turizmi geliştirdik ve geliştirmeye de devam edeceğiz, bu güzel ülkemizin turizm sektöründen pay alanlar ikiye, üçe katlanacak’ dedi.Esenyel, ayrıca ‘Turistleri otellerden çıkarıp doğayla buluşturuyoruz, Kuzey Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz ‘dedi.Esenyel, ‘Bizim vizyonumuzu hayal bile edemeyen kişiler, verilen teşvik mitarının charterde sadece 40 Euro azaltılmasıyla alakalı ucuz eleştiriler yapıyor. Teşvik sistemindeki charter operasyonlara verilen desteğin yanında büyük tur operatörlerine ve bunun yanında küçük ve orta seviyedeki tur operatörlerine alt yapı ve turizmin geliştirilmesiyle alakalı yapacakları tüm reklam, gelişim, tanıtım faaliyeti ve dijital pazarlamadaki açılımlarına yapacakları harcamanın %75’ini Bakanlık olarak TC kaynaklarıyla karşılayacağız. Bu verilecek olan tanıtım ve reklam destekleri ile bu alanda herhangi bir kayıp yaşanmayacak’ dedi.Bugüne kadar sadece gelen yolcu bazında teşviklerin verildiğini söyleyen Esenyel, ‘Bundan böyle adamıza gelen charter operasyonlarındaki katkı sadece turist anlamında kalmayacak, şirketlerimizin de binbir zorlukla adamıza turist getirmek anlamında risk alan ve turizmin gelişmesine katkı koymak isteyen kişilerin de gelişiminin önünü açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunların meyvelerini de en kısa zamanda toplayacağız’dedi.4 AYLIK İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMEZ.Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, ülkede bu yıl turizmin patladığını vurgulayarak, turizmin tüm ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak yönünde adım attıklarını belirtti.Teşviklerde azalmaya gidilmediğinin altını çizen Esenyel, sadece verilen teşviğin yönünün daha sonuç odaklı olması, daha kaliteli turistin getirilmesi ve alternatif turizmin çeşitlendirilmesi adına adım attıklarını dile getirdi.Esenyel, Türkiye’den adaya yapılan tarifeli seferlerin artırılacağını ifade ederek, THY, Pegasus ve Atlas Jet’in Ercan’dan İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlere seferlerini çoğaltacağını, sektörün buradaki tarifeli uçuş yapan temsilcileri ile bu konuda acil tedbir alınması için biraraya gelindiğini ve Mayıs sonunda bu hatlarda uçuşların artırılacağını kaydetti.Esenyel, bu adımlarla önümüzdeki yıllarda turizmin daha da katlanarak artacağını paydaşların daha da kazanç sağlayacağını söyledi.BARDAĞIN SADECE BİR KISMINI GÖRMEK VE ELEŞTİRMEK VİZYONSUZLUKTUR.Esenyel, Güney’den gelecek turistler için de tur operatörlerine ciddi teşvik verildiğini kaydetti. Turist profilinin de bu açılımla değişeceğini belirten Esenyel, ‘Adamıza sadece bir pazardan değil, değişik pazarlardan da turist getirilerek, ülke ekonomimiz daha verimli kılınacaktır’ dedi. ‘Kimse bizi vizyonsuzlukla suçlamasın. Bu eleştiriler bilgisizliktir, tecrübesizliktir, ucuz siyasettir’ diye de ekledi.Daha ilk yılımız dolmadan bu kadar çok açılımla kendilerinin yıllardır yapamadığını yapıyoruz.Yıllardır ülkede turizme yön veren kişilerin kendileri gibi radikal değişiklikleri yapamayarak ucuz siyasetle günü kurtarmaya çalıştığını ve turizmcinin önünü tıkadığını söyleyen Doç. Dr. İsmet Esenyel, ‘Göreve gelişimizden önce adaya turist getiren kişilerin, otelcilerin ve acentelerin bir buçuk yıllık ödemelerinin yapılmadığını ve insanların mağdur edildiğini gördük, 286 dosya, acenteler ve tur operatörlerinin alacakları bekletilmiştir, şimdi ise sistemden konuşuyorlar, Hangi sistem?, Teşvik kitapçıklarına konulan sistem mi?, *’lı sistem mi?, Devlet ciddiyeti bu mudur?, Bütçede para varsa ödenir, yoksa ödenmez. Yerel acentelerin bu *’la mağduriyetleri olan kişi başı 3Euro yıllardır ödenmemişti. Biz ödemiş bulunuyoruz. Bu yüzden, bütünsel bir teşvik sisteminin temelleri daha planlı olmak adına çok önemli.İsmet Esenyel şöyle devam etti;‘Bizler, bırakın geriye kalan 286 dosyayı, 2016 Kasım ayı itibariyle tamamıyla oturttuğumuz sistem sayesinde geriye kalan ödemeler, bekleyen ödemeler Bakanlığımızca birtamam bitirilmiştir. Sistemi geliştirmeye yönelik otomasyon sistemi için bilgisayar yazılım sistemini Türkiye ile birlikte kurmak için çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz.Esenyel, Yapılan eleştirilerin ucuz eleştiriler olduğunu, turizmin hasta olduğu dönemlerde risk alınarak getirilen ve o dönemde takdir edilen teşvik ödemelerinin maalesef ileriki yıllara taşınamayacağını, bu sistemin, para veren taraf biz olmadığımız için Türkiye tarafından ortak bir yol izlenerek geliştirildiğini belirtti. ‘Türkiye istediğini aldı, Kıbrısta muhatapları yok’, söylemine cevaben, Esenyel, ‘Kıbrıstaki muhataplarının Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Müsteşarlığı, Sn. Başbakan Yardımcısı, Sn. Başbakan ve Hükümeti’ olduğunu ifade etti.