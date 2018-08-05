Esenyel, AMFORHT elçisi olarak atandı

ESENYEL: “BU, KIBRISLI TÜRKLERİN NELERİ BAŞARABİLECEĞİNİN EN BÜYÜK KANITI”

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Dünya Turizm Eğitimi ve Konaklama Birliği (AMFORHT) elçisi olarak atandı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Esenyel konuyla ilgili açıklamasında şunlara yer verdi:

“2009’da üyesi olduğum, 2014’te başkan yardımcılığına seçildiğim dünyanın en prestijli turizm birliklerinden biri olan AMFORHT beni onurlandırdı. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan ve seçkin insanların oluşturduğu AMFORHT’a elçi olarak atanmam ülkenin temsiliyeti için de önemli bir adım. AMFORHT’ta ortaya koyduğumuz çalışkanlığın ve işbirliğinin Başkan Philippe François ve Yönetim kurulu tarafından takdir edilmesi istenirse Kıbrıslı Türkler olarak neler başarabileceğimizin en büyük kanıtı.”

Esenyel, AMFORHT çatısı altında Kuzey Kıbrıs ve Türkiye turizm pazarını duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

