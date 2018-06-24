YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…
ESENTEPE’DE 9 SANDIKTAN 4’Ü AÇILDI
Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. Esentepe’de 9 sandıktan 4’ü açıldı.
4 sandığa göre sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 9
Açılan Sandık Sayısı: 4
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2040
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 751721
Geçersiz Oy Oranı: 30
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
UBP Muhammet Aygün (UBP) %29.40
BAĞ47 Cemal Erdoğan (BAĞ47) %51.18
BAĞ46 Yakup Şengün (BAĞ46) %0.14
BAĞ45 Sinan Güneş (BAĞ45) %19.28
BAĞ48 Köksal Şengün (BAĞ48) 0