YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

ESENTEPE’DE 9 SANDIKTAN 4’Ü AÇILDI

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. Esentepe’de 9 sandıktan 4’ü açıldı.

4 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 9

Açılan Sandık Sayısı: 4

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2040

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 751

Geçerli Oy Sayısı:721

Geçersiz Oy Oranı: 30

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

UBP Muhammet Aygün (UBP) %29.40

BAĞ47 Cemal Erdoğan (BAĞ47) %51.18

BAĞ46 Yakup Şengün (BAĞ46) %0.14

BAĞ45 Sinan Güneş (BAĞ45) %19.28

BAĞ48 Köksal Şengün (BAĞ48) 0