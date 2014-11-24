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Esentepe Belediyesi Çalışanları Bes’i Seçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendikalar Mukayyitliği nezdinde Esentepe Belediyesi’nde yetkili Sendika belirsizliği çalışanların yapmış olduğu seçimle sona erdi.

Esentepe Belediyesi Çalışanları Bes’i Seçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendikalar Mukayyitliği nezdinde Esentepe Belediyesi’nde yetkili Sendika belirsizliği çalışanların yapmış olduğu seçimle sona erdi.

24 Kasım 2014 Pazartesi 15:32
Esentepe Belediyesi Çalışanları Bes’i Seçti
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Lefkoşa, 24 Kasım 14 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendikalar Mukayyitliği nezdinde Esentepe Belediyesi’nde yetkili Sendika belirsizliği çalışanların yapmış olduğu seçimle sona erdi.

BES Yönetim Kurulu Adına yazılı açıklama yapan BES Başkanı Ulus Arpalıklı, yapılan seçimde çalışanların eskiden olduğu gibi Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) yetkili sendika olarak seçtiğini açıkladı.

Arpalıklı, 42 personelden 35 personelin oy kullandığı seçimde 1 geçersiz oya karşılık BES’e 33 oy, BEL-SEN’e ise 1 oy çıktığını kaydetti.

Arpalıklı açıklamasında, birçok belediyede yaşanan mali sıkıntıların Esentepe Belediyesi’nde de yaşandığını fakat bunun suçlusunun çalışanlar olmadığını ifade etti.

Arpalıklı, 2010 yılından beri sosyal güvencesiz çalıştırılan (Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı), “Göç Yasası” olarak da tanımlanan 47/2010 sayılı yasaya tabi olan ve Toplu İş Sözleşmesi gereği işverenlerin uyması gereken yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı mağdur olan üyeler için mücadelenin durmadan devam edeceğini bildirdi.

(RU/KAR)

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