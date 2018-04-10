ESENTEPE YASA BOĞULDU!

25 yaşındaki Hüseyin Sungur, ziyaretine gittiği anneannesiyle birlikte gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti

Türkiye’nin Trabzon ilinde önceki gece yaşanan olayda hasta anneannelerini ziyarete giden Esentepeli Alparslan Sungur ile Hüseyin Sungur kardeşlerden 25 yaşındaki Hüseyin Sungur ile anneannesi 77 yaşındaki Kıymet Soyyiğit karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Alparslan Sungur’un ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bir kardeş kurtuldu

Sungur ailesinin ocağına ateş düşüren olay önceki gün meydana geldi. Trabzon'un Araklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan Kıymet Soyyiğit'ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, sobadan sızan gazdan etkilenen Soyyiğit ile torunları Hüseyin ve Alparslan Sungur'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Soyyiğit ve Hüseyin Sungur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alparslan Sungur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anneanne ve torununun cenazeleri bugün Araklı'da defnedilecek.

Kaynak: Diyalog