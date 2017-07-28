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28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

Esentepe Sağlık Merkezi’ne Ambulans Bağışı

Baştaş İnşaat, Esentepe Sağlık Merkezi’nde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na ambulans bağışladı.

Esentepe Sağlık Merkezi'ne Ambulans Bağışı
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Baştaş İnşaat, Esentepe Sağlık Merkezi’nde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na ambulans bağışladı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, ambulansın devri nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hibenin çok anlamlı bir bağış olduğunu ve eksiklik hissedilen alanlara yapılan bağışların sağlık alanı için birer can suyu gibi olduğunu söyledi.

Esentepe’nin yabancı uyrukluların ve otellerin yoğun olduğu bir merkez olduğunu ifade eden Sucuoğlu, hibe edilen ambulans ile bölge halkı ve otellerdeki vakalara daha erken müdahale etme imkanı kazandıklarını belirtti.

Görev sürecinde özel şahıs ve kuruluşlardan büyük katıklar aldıklarını belirten Sucuoğlu, bağışın örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

BAŞTAŞ

Baştaş İnşaat ortaklarından Sinem Baştaş, törende yaptığı konuşmada, şirket olarak sosyal sorumluluk altında her yıl bir eksikliği gidermeye çalıştıklarını söyledi. Baştaş, bu yıl Esentepe’de ambulans eksikliği olduğundan bölgede kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına bir ambulans hibe temek istediklerini anlattı.

ERDOĞAN

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ise bölgedeki ambulans eksikliği bulunduğunu pek çok kez geçmişte dile getirdiklerini söyledi.

Baştaş İnşaat’ın bu eksikliği gidermesinden olayı çok memnun olduklarını ifade eden Erdoğan, “Bölgemizde ciddi bir eksiklik giderilmiş oldu” dedi

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