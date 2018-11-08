banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93673
ALTIN
214.638
DOLAR
5.4487
STERLİN
7.1490
EURO
6.2301
Haspolat'da kaza
HASPOLAT'DA KAZA
Afrika davası ertelendi
Afrika davası ertelendi
Haspolat çemberinde kaza
Son Dakika
HASPOLAT ÇEMBERİNDE KAZA
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
banner282
Flaş Haber
Haspolat'da kaza
Kapat

Esentepe Belediyesi’nde grev

Esentepe Belediyesi’nde grev

08 Kasım 2018 Perşembe 15:10
Esentepe Belediyesi’nde grev

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Esentepe Belediyesi’nde Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın personele yönelik davranışları gerekçesiyle greve gitti.

Başkanın, çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığını ve seçimde oy vermedikleri için mobbing uyguladığını savunan sendika, çalışma barışının zarara uğratıldığını belirtti.

Sendikal Platform da BES’in Esentepe Belediyesi’ndeki grevine destek verdi.
Sendikal Platform adına yazılı açıklama yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Esentepe Belediyesi Başkanı Cemal Erdoğan’ın belediye çalışanlarına yönelik uyguladığı politikaları tedirginlikle takip ettiklerini bildirdi.
Kişmir, yerel seçim sonrasında Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın kendisine oy vermeyen çalışanlar arasında ayrımcılık ve mobbing uyguladığını iddia ederek, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.
Ali Kişmir şunları kaydetti:
“Çalışma barışına zarar verecek bu adımlara karşı sessiz kalmamız söz konusu değildir. Seçilmiş kişiler, yasaların kendine verdiği hakların dışında davranma ve çalışanları köleymiş gibi yönetme hakkına sahip değildir.
Esentepe Belediyesi’ndeki bu diktatörlük rejimi son bulmalıdır. Bu kapsamda Belediye Emekçileri Sendikası’nın Esentepe Belediyesi’nde yaptığı grevi selamlıyor ve desteğimizi bildiriyoruz.”

Son Güncelleme: 08.11.2018 18:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanı Denktaş, Ktams, Kamu-sen, Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Yönetimleriyle Bir Araya Geldi
Maliye Bakanı Denktaş, Ktams, Kamu-sen, Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Yönetimleriyle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Pazartesi Düzenleyeceği Basın Toplantısının Saati 19.30...
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Pazartesi Düzenleyeceği Basın Toplantısının Saati 19.30...
Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlara Sunum
Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlara Sunum
Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Şehirlerin Kimliğini Korumak Gerektiğini Belirtti
Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Şehirlerin Kimliğini Korumak Gerektiğini Belirtti
4 Belediye Malta’da İncelemelerde Bulundu
4 Belediye Malta’da İncelemelerde Bulundu
Meclis Komitesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nı Görüşmeyi Sürdürdü
Meclis Komitesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nı Görüşmeyi Sürdürdü
Ktams, Dpö Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nu Ziyaret Etti
Ktams, Dpö Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nu Ziyaret Etti
Ubp Parti Meclisi Yarın Toplanıyor
Ubp Parti Meclisi Yarın Toplanıyor
Ab Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Komite Toplandı
Ab Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Komite Toplandı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’teki 4 Görevden Alma Ve Göreve Atama Kararnamelerini İmzaladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’teki 4 Görevden Alma Ve Göreve Atama Kararnamelerini İmzaladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim