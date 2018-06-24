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Esentepe Belediye Başkanlığına Yeniden Cemal Erdoğan Seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…     

Esentepe Belediye Başkanlığına Yeniden Cemal Erdoğan Seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…     

24 Haziran 2018 Pazar 21:52
Esentepe Belediye Başkanlığına Yeniden Cemal Erdoğan Seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…     

ESENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YENİDEN CEMAL ERDOĞAN SEÇİLDİ

KKTC’de bugün yapılan yerel seçimlerde, Esentepe Belediye Başkanlığına bağımsız aday Cemal Erdoğan yeniden seçildi.

YSK’nin açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Girne ilçesine bağlı Esentepe’de  belediye başkanlığı için yarışan 5 aday arasından Erdoğan oyların 43.80’ini aldı.                

Esentepe’de 9 sandıktan tümü açılarak sayımı tamamlandı, sonuçlar şöyle:                      

Toplam Sandık Sayısı:    9            

Açılan Sandık Sayısı:       9            

Kayıtlı Seçmen Sayısı:    2040     

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:        1770     

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Seçime Katılma Oranı:   % 86,76

Geçerli Oy Sayısı:             1701     

Geçersiz Oy Oranı:          69          

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI              

UBP       Muhammet Aygün (UBP)   %38.80         

BAĞ47  Cemal Erdoğan (BAĞ47)     %43.80

BAĞ46  Yakup Şengün (BAĞ46)          %0.12

 BAĞ45 Sinan Güneş (BAĞ45)            %17.05

BAĞ48  Köksal Şengün (BAĞ48)        %0.24

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Son Güncelleme: 25.06.2018 01:16
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