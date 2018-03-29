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ESENTEPE BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN TUTUKLANDI
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ESENTEPE BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN TUTUKLANDI

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bugün saat 15:00 sıralarında geçirdiği trafik kazasının ardından kazaya karışan kamyon sürücüsünü darp ettiği için tutuklandı.

ESENTEPE BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN TUTUKLANDI

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bugün saat 15:00 sıralarında geçirdiği trafik kazasının ardından kazaya karışan kamyon sürücüsünü darp ettiği için tutuklandı.

29 Mart 2018 Perşembe 23:29
ESENTEPE BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN TUTUKLANDI
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Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bugün saat 15:00 sıralarında geçirdiği trafik kazasının ardından kazaya karışan kamyon sürücüsünü darp ettiği için tutuklandı. Aracına çarpan kamyon şoförü Cengiz Menekşe'yi ciddi şekilde darp ettiği ileri sürülen başkan Cemal Erdoğan tutuklandı. Geçitkale-Tatlısu anayolunda yaşanan trafik kazası sonucunda Cengiz Menekşe'nin kullandığı TNS 102 plakalı kamyon araç ile Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan'a ait NR 330 plakalı aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiş ve trafik kazası sonrasında Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan kamyon araç sürücüsü Cengiz Menekşe'yi darp etti.

Kaza sonrası darp raporu alarak polise şikayette bulunan Cengiz Menekşe'nin davasında ısrarlı olması üzerine Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tutuklandı.

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