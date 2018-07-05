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Esendağlı: “Uyuşturucu konusunda cezalandırma yanında başka tedbirler de alınmalı”

Esendağlı: “Uyuşturucu konusunda cezalandırma yanında başka tedbirler de alınmalı”

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
Esendağlı: “Uyuşturucu konusunda cezalandırma yanında başka tedbirler de alınmalı”

DENETİMLİ SERBESTLİK YASASI ÇALIŞTAYLA ELE ALINDI

Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) Kum Zambakları Projesi çerçevesinde bugün Girne Arkın Colony Otel’de “28/2016 Sayılı Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası’nın Çalışmayan Yönlerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleştirdi.
Yasanın daha etkin kullanılabilmesini amaçlayan etkinlikte İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, Polis Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Başmüfettiş Tarkan Kızıltuğ, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ilgili kesimlerden çok sayıda katılımcı yer aldı.
Kum Zambakları Proje Sorumlusu Evrim Eminağa’nın yaptığı hoş geldin konuşmasının ardından açılış konuşmasını KTBB Başkanı Hasan Esendağlı yaptı.
 

ESENDAĞLI
Uyuşturucunun ülke gündemini meşgul eden bir konu olduğuna işaret eden Esendağlı, istatistiklere bakıldığında mahkemelere yansıyan uyuşturucu suçlarının arttığının görülebileceğini anlattı.
Uyuşturucu konusunda cezalandırma yanında başka tedbirler de alınması gerektiğini kaydeden Esendağlı, bugünkü etkinliğin, 2016 yılında yapılan Denetimli Serbestlik Yasası’nın 2 yıllık uygulamasını değerlendirmeyi, yasanın murat edilen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını ele almayı amaçladığını kaydetti.
Çalıştayda ilgili kesimlerden kıymetli katılımcıların yer aldığını belirten Esendağlı etkinliğin hedefinin yasal, idari ve uygulama açılarından denetimli serbestlik konusunda atılması gereken adımları tespit etmek olduğunu kaydetti.
Konuşmasına Kum Zambakları Projesi hakkında bilgi vererek devam eden Esendağlı projeye katkı koyanlara da teşekkür etti.
 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 15:47
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