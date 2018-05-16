“Esaretten Özgürlüğe” tiyatro oyunu yarın akşam Lefkoşa’da sahne alıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin Esaretten Özgürlüğe isimli oyunu, yarın akşam Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahneleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tiyatro AŞHK’ın “iki mavi gözlü devi, iki Selanik’liyi, iki memleket sevdalısını; Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet’i buluşturduğu” Esaretten Özgürlüğe isimli oyunun yönetmenliğini de Hüseyin Köroğlu yapıyor.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi sahneye taşıyacak oyun, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını anlatıyor. Oyun ücretsiz sahneleniyor.