Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101167
ALTIN
186.759
DOLAR
4.4993
STERLİN
6.0574
EURO
5.3116
Haspolat’da yangın
HAPOLAT'TA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
Girne'de uyuşturucu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU
2 şişe içki için yandılar
2 ŞİŞE İÇKİ İÇİN YANDILAR
banner256
Flaş Haber
Lefkoşa'da yangın
Kapat

“Esaretten Özgürlüğe” tiyatro oyunu yarın akşam Lefkoşa’da sahne alıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin Esaretten Özgürlüğe isimli oyunu, yarın akşam Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahneleniyor.

“Esaretten Özgürlüğe” tiyatro oyunu yarın akşam Lefkoşa’da sahne alıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin Esaretten Özgürlüğe isimli oyunu, yarın akşam Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahneleniyor.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:18
“Esaretten Özgürlüğe” tiyatro oyunu yarın akşam Lefkoşa’da sahne alıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin Esaretten Özgürlüğe isimli oyunu, yarın akşam Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahneleniyor.

banner277
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tiyatro AŞHK’ın “iki mavi gözlü devi, iki Selanik’liyi, iki memleket sevdalısını; Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet’i buluşturduğu” Esaretten Özgürlüğe isimli oyunun yönetmenliğini de Hüseyin Köroğlu yapıyor.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi sahneye taşıyacak oyun, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını anlatıyor. Oyun ücretsiz sahneleniyor.

Son Güncelleme: 16.05.2018 10:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Moda Uluslararası Ödül Töreni basın toplantısı yapıldı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni basın toplantısı yapıldı!
Ktams, Geçici Kamu Personeli İçin Ilo Temelinde İş Güvencesi Önerdi
Ktams, Geçici Kamu Personeli İçin Ilo Temelinde İş Güvencesi Önerdi
İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması Yapıldı
İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması Yapıldı
Güç-Sen, Filistin halkına yapılan saldırıyı kınadı
Güç-Sen, Filistin halkına yapılan saldırıyı kınadı
Akıncı, Akdağ’ı kabul etti
Akıncı, Akdağ’ı kabul etti
Dizdarlı: “Vakaların acilde aciliyetine göre muayeneye edileceği Triaj sistemi çalışmaları başladı”
Dizdarlı: “Vakaların acilde aciliyetine göre muayeneye edileceği Triaj sistemi çalışmaları başladı”
KTOEÖS: “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir”
KTOEÖS: “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir”
DAÜ-SEN: “ABD ve İsrail’i kınıyor, sayın Rektör’ü hatasını düzeltmeye davet ediyoruz”
DAÜ-SEN: “ABD ve İsrail’i kınıyor, sayın Rektör’ü hatasını düzeltmeye davet ediyoruz”
LAÜ’de Diyetisyenlik mesleğinin incelikleri konuşuldu
LAÜ’de Diyetisyenlik mesleğinin incelikleri konuşuldu
DAÜ'de ortak slogan: ''Kanımız Filistin'e Can Verecek''
DAÜ'de ortak slogan: ''Kanımız Filistin'e Can Verecek''

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim