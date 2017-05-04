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04 Mayıs 2017 Perşembe 16:14

Erzincan Kıbrıs Muharip Gazileri, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti

Erzincan Kıbrıs Muharip Gazileri, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği'ni Ziyaret Etti
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 Erzincan Kıbrıs Muharip Gaziler Derneği’nden bir heyet, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan ziyarette, Anavatan Türkiye’ye bağlılığını yineleyerek, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erzincan Kıbrıs Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş Ersan’a, Erzincan Kıbrıs Muharip Gaziler Derneği, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un plaketlerini; Ersan da konuk heyete KKTC bayrağı takdim etti.

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