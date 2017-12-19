Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110177
ALTIN
155.453
DOLAR
3.8359
STERLİN
5.1315
EURO
4.5349
Çalıştığı Kasayı Soydu
Çalıştığı Kasayı Soydu
Uyuşturucuya 15 Ay Hapis Cezası
Uyuşturucuya 15 Ay Hapis Cezası
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Lefkoşa'da Evinde Ölü Bulundu
Son Dakika
Lefkoşa'da Evinde Ölü Bulundu
banner256

ERÜLKÜ'NÜN ZEYTİN YAĞI SAHTE ÇIKTI

KKTC’de ambalajlanan 28 farklı zeytin yağından numune alınarak tahlil yapıldı. Bunlardan 20’si temiz bulunurken, 8 markada tağşiş (karışım) tespit edildi,

ERÜLKÜ'NÜN ZEYTİN YAĞI SAHTE ÇIKTI

KKTC’de ambalajlanan 28 farklı zeytin yağından numune alınarak tahlil yapıldı. Bunlardan 20’si temiz bulunurken, 8 markada tağşiş (karışım) tespit edildi,

19 Aralık 2017 Salı 20:00
ERÜLKÜ'NÜN ZEYTİN YAĞI SAHTE ÇIKTI
banner238

KKTC’de ambalajlanan 28 farklı zeytin yağından numune alınarak tahlil yapıldı. Bunlardan 20’si temiz bulunurken, 8 markada tağşiş (karışım) tespit edildi,

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de ambalajlanan 28 üründen numune alınarak Bursa’daki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Gıda Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Analiz sonucu karışım tespit edilen 8 ürün, Ticaret Dairesi tarafından toplanmaya başlandı.

Açıklamaya göre, tağşiş (karışım) tespit edilen yağlar şunlar: Meyve Sebze Sepeti, Gabsala, Erülkü, Gondo, Hünkarım, İskele, Karpaz Mağusa ve Adanın Zeytin Yağı.

Temiz çıkan zeytin yağları: Templos, Akdeniz Ecolive, Kıbrıs Zeytin Yağları, Trodos Çatalköy, Gurme, İbrahim Güney, Melissa, Uğur Yağcıoğlu, Köylüm, Kaleburnu, Gomikebir, Bardak, Ilgaz, Ergenekon, Oyul Alsancak, Çıtır Kıbrıs, Çelebi, Çınar, Yeniceköy ve Özde.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BULUT AKACAN'IN MALİKANESİ AÇIK ARTTIRMA İLE SATILIK
BULUT AKACAN'IN MALİKANESİ AÇIK ARTTIRMA İLE SATILIK
ÇEVRE KATLİAMINDAN SORUMLU KİM?
ÇEVRE KATLİAMINDAN SORUMLU KİM?
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim