ERÜLKÜ'NÜN ZEYTİN YAĞI SAHTE ÇIKTI

KKTC’de ambalajlanan 28 farklı zeytin yağından numune alınarak tahlil yapıldı. Bunlardan 20’si temiz bulunurken, 8 markada tağşiş (karışım) tespit edildi,

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de ambalajlanan 28 üründen numune alınarak Bursa’daki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Gıda Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Analiz sonucu karışım tespit edilen 8 ürün, Ticaret Dairesi tarafından toplanmaya başlandı.

Açıklamaya göre, tağşiş (karışım) tespit edilen yağlar şunlar: Meyve Sebze Sepeti, Gabsala, Erülkü, Gondo, Hünkarım, İskele, Karpaz Mağusa ve Adanın Zeytin Yağı.

Temiz çıkan zeytin yağları: Templos, Akdeniz Ecolive, Kıbrıs Zeytin Yağları, Trodos Çatalköy, Gurme, İbrahim Güney, Melissa, Uğur Yağcıoğlu, Köylüm, Kaleburnu, Gomikebir, Bardak, Ilgaz, Ergenekon, Oyul Alsancak, Çıtır Kıbrıs, Çelebi, Çınar, Yeniceköy ve Özde.