ERTUĞRULOĞLU, ULUSLARARASI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ’Nİ KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’ye resmi ziyarette bulunan Uluslararası Ziraat Mühendisleri Birliği (CIGR) heyetini kabul etti.Dışişleri Bakanlığı’nda yer alan görüşmede, CIGR üyesi ve Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, 22-25 Nisan tarihleri arasında Girne’de düzenlenecek “19. CIGR Dünya Kongresi” hakkında bilgi verdi.Bakanlık açıklamasına göre, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) altında faaliyet gösteren Ziraat Mühendisleri Odası’nın davetlisi olarak KKTC’ye gelen ve CIGR üyesi ve Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör’ün başkanlık yaptığı heyetin ziyareti sırasında, CIGR Organizasyon Komitesi Eşbaşkanı Prof. Dr. Can Ertekin, CIGR Yönetim Kurulu üyesi Pedro Zazueta, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun ve diğer yetkililer de hazır bulundu.Uluslararası Ziraat Mühendisleri Birliği üyesi ve Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Güngör, görüşmede yaptığı konuşmada, CIGR’nin her dört yılda bir dünya kongreleri ve konferanslar düzenlediğini, son genel kurulda ise 19. CIGR Dünya Kongresi’nin Türkiye’de, Antalya’da yapılmasına karar verildiğini, ancak daha sonra bir değişiklikle kongrenin KKTC’de, Girne’de yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.Güngör, bu çerçevede 22-25 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongrenin “Çocuklar İçin Sürdürülebilir Yaşam” teması ile yapılacağını söyledi.ERTUĞRULOĞLUDışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, KKTC olarak uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaktan her zaman mutluluk duyduklarını belirterek, bakanlık olarak kongrenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.Ertuğruloğlu, böylesine önemli bir uluslararası kongrenin KKTC’de yapılabilmesi için Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’na destek veren Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası’na da teşekkür ederek, kongrenin başarılı geçmesini diledi.