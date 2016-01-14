Ertuğruloğlu: ”Ubp’den İstifa Ederim”

ERTUĞRULOĞLU: ”UBP’DEN İSTİFA EDERİM”

CTP ile UBP arasında su krizi konusunda yaşanan kriz yeni hükümet arayışlarını gündeme getirirken, önceki gün yapılan UBP Meclis Grubu toplantısında DP ile hükümet kurulmasına ve erken seçime karşı olduğunu söylemişti.



Bunun üzerine söz konusu toplantıda sert tartışmalar yaşanırken, bazı milletvekillerinin “sen niye DP ile hükümet kurulmasına karşısın” sorusuna Ertuğruloğlu şu yanıtı vermişti; “Ben Kalyoncu’ya yakınım ama Serdar Denktaş’a yakınlığım yok. DP hükümete gelmemeli CTP ile devam edilmeli.”

“İSTİFA EDERİM”

UBP içerisinde hükümet konusunda tartışmalar devam ederken, Ertuğruloğlu’nun yakınlarına yaptığı konuşmalarda “UBP, DP ile hükümet kurarsa güven oyu oylamasında ret oyu vereceğim, isterlerse beni partiden atsınlar, gerekirse de ben UBP’den istifa ederim” dediği öğrenildi.







