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Ertuğruloğlu: ”UBP’den İstifa Ederim”

Ben Kalyoncu’ya yakınım ama Serdar Denktaş’a yakınlığım yok.

Ertuğruloğlu: ”UBP’den İstifa Ederim”

Ben Kalyoncu’ya yakınım ama Serdar Denktaş’a yakınlığım yok.

14 Ocak 2016 Perşembe 14:15
Ertuğruloğlu: ”UBP’den İstifa Ederim”
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 ERTUĞRULOĞLU: ”UBP’DEN İSTİFA EDERİM”

CTP ile UBP arasında  su krizi  konusunda yaşanan kriz yeni hükümet arayışlarını gündeme getirirken, önceki gün yapılan UBP Meclis Grubu toplantısında  DP ile hükümet kurulmasına ve erken seçime karşı olduğunu söylemişti.

  Bunun üzerine söz konusu toplantıda sert tartışmalar yaşanırken,  bazı milletvekillerinin “sen niye DP ile hükümet kurulmasına karşısın” sorusuna  Ertuğruloğlu şu yanıtı vermişti; “Ben Kalyoncu’ya yakınım ama  Serdar Denktaş’a yakınlığım yok.  DP hükümete gelmemeli CTP ile devam edilmeli.

“İSTİFA EDERİM”
UBP içerisinde hükümet konusunda tartışmalar devam ederken,  Ertuğruloğlu’nun  yakınlarına  yaptığı konuşmalarda “UBP, DP ile hükümet kurarsa  güven oyu oylamasında ret oyu vereceğim, isterlerse beni partiden atsınlar, gerekirse de ben UBP’den istifa ederim” dediği öğrenildi.




Son Güncelleme: 14.01.2016 14:13
Anahtar Kelimeler:
Ertuğruloğlu: ”Ubp’den İstifa Ederim”
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cem 2016-01-14 22:31:17

acele et..harcanacak zamanımız yok

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