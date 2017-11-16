ERTUĞRULOĞLU SOLOTÜRK PİLOTLARINI KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK'ü kabul etti.Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı’nda yer alan görüşmede, ekip, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na ziyaret anısına plaket sundu, ekibin bir gösterisinden çekilen fotoğrafı ve gösteri uçağının maketini takdim etti.Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da, SOLOTÜRK gösteri ekibine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıldönümünde yaptığı gösteriden dolayı Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.Ertuğruloğlu, SOLOTÜRK ekibine teşekkür plaketi de sundu.