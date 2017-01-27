Ertuğruloğlu “Reis” Filminin Başrol Oyuncusu Reha Beyoğlu’nu Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşamını konu alan “Reis” filminin başrol oyuncusu Reha Beyoğlu’nu kabul etti.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, filmde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı canlandıran Reha Beyoğlu, nezaket ziyaretinde bulunduğu Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na anı plaketi takdim etti.
Görüşmede Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü de hazır bulundu.
Bir kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çekilen “Reis” filmi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk döneminden belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesini beyazperdeye taşıdı.