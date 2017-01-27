Ertuğruloğlu “Reis” Filminin Başrol Oyuncusu Reha Beyoğlu’nu Kabul Etti

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, filmde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı canlandıran Reha Beyoğlu, nezaket ziyaretinde bulunduğu Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na anı plaketi takdim etti.

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