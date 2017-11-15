ERTUĞRULOĞLU KIBRIS TÜRK HALKININ CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını kutladı.Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 34. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, mesajında, Kıbrıs Türk halkının devletine ve bayrağına kavuşmak için geçmişte büyük bedeller ödediğini, şehitler verdiğini, göçler yaşadığını ve yıllarca zulüm gördüğünü ifade ederek, herkesin devletinin, bayrağının ve üzerinde özgürce yaşadığı toprakların değerini iyi bilmesini istedi.KKTC’nin bugün de büyük bedeller ödenerek yoluna devam ettiğini belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının 34 yıldır devletine sahip çıktığını ve Anavatan Türkiye’den aldığı destekle devletini geliştirip geleceğe taşıdığını vurguladı.Ertuğruloğlu, KKTC’yi her alanda geliştirip, halkına refah, çağdaş ve demokratik bir şekilde hizmet vermesini sağlamak için çalıştıklarını ifade ederek, KKTC’nin kurulmasına ve Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuşmasına kadar yaşanan başarılar, üzüntüler ve sevinçlerin hep Anavatan Türkiye ile birlikte yaşandığını dile getirdi.Geçmişin nasıl Anavatan ile adım adıma ve gönül gönüle birlikte yaşandıysa bundan sonra da bunun böyle olacağını vurgulayan Ertuğruloğlu, Anavatan Türkiye’ye KKTC’ye her alanda verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andı; gazilere şükranlarını sundu.