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16 Kasım 2017 Perşembe 11:02

ERTUĞRULOĞLU, KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİLERİNİ KABUL ETTİ

ERTUĞRULOĞLU, KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİLERİNİ KABUL ETTİ
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Türkiye'den adaya gelen Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Antalya, Kastamonu ve Konya'dan gelen Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Ertuğruloğlu ile görüştü ve KKTC'nin 34. yaşını kutladı.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yer alan görüşmeye, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği de yer aldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nda yer alan ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve devletine kavuşmasında büyük fedakarlıkları bulunan tüm gaziler ile şehitlere şükranlarını sundu.

Ertuğruloğlu, gazileri, KKTC ve bakanlığında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na ziyaret anısına plaket sunan ve anı fotoğrafı çektiren gaziler de, Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve Kıbrıs Türk halkıyla KKTC'nin ilelebet yanında olduklarını vurguladı. 
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