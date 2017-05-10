Ertuğruloğlu İstanbul’da…

ERTUĞRULOĞLU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK İLE GÖRÜŞTÜ

GÖRÜŞMEDE MÜZAKERE SÜRECİ ELE ALINDI



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İstanbul TÜYAP fuar alanında yer alan görüşmede, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Işık'a, Kıbrıs müzakere süreci ve bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.

Görüşmenin ardından karşılıklı plaket teatisinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Işık'ın davetlisi olarak İstanbul'da düzenlenen "IDEF 2017 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı"na katıldı.

Fuarın dün yapılan açılış töreninin ardından fuarda yer alan savunma ürünlerinin sergilendiği stantları gezen ve bilgiler alan Ertuğruloğlu, bugün de fuarı ziyaret ederek, bir dizi görüşmeler yaptı.

Ertuğruloğlu'na, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Başkanı Fikri Işık ile diğer görüşmeleri sırasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ve KKTC İstanbul Konsolosu Asu Muhtaroğlu eşlik etti.

Bu arada Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün gece Çırağan Sarayı’nda düzenlenen "İDEF 2017 Gala" gecesine de katıldı.

Fuara katılan konuk bakanlar ve heyetler onuruna düzenlenen gecede, Türk Silahlı Kuvvetleri Bandosu ile Mehteran Takımı da konser verdi.