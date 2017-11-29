ERTUĞRULOĞLU, İSLAM DAYANIŞMA FONU İCRA DİREKTÖRÜYLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam Dayanışma Fonu İcra Direktörü İbrahim Abdullah Al-Khuzayem'i kabul etti. Ertuğruloğlu, Al-Khuzayem'e, fon olarak KKTC'ye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Al-Khuzayem'i ziyaret eden ve ülkeyi daha yakından tanıması ve yerinde tespitler yapması için KKTC'ye davet eden Ertuğruloğlu, bu davete icabet eden Al-Khuzayem'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Ertuğruloğlu, görüşmede, İslam Dayanışma Fonu ile Kıbrıs Türk halkına fayda sağlayacak çeşitli projelerde çalışma temennisinde bulundu.KHUZAYEM: “TOPULUMU BİREBİR İLGİLENDİREN PROJELERİ DESTEKLERİZ”Al-Khuzayem de, KKTC'ye yaptıkları katkılar ve çalışmaları anlatarak, toplumu birebir ilgilendiren projeleri destekleyeceklerini söyledi.Özellikle eğitim ve sağlık alanında işbirlikleri yapılabileceklerini söyleyen Al-Khuzayem, KKTC ile yakın işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.Görüşmede, Ertuğruloğlu'na Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü, İslam İşbirliği Teşkilatıyla İlişkiler Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili ile Dışişleri Bakanlığı 2. Sekreterlerinden Çağrı Kalfaoğlu ve Evren Taşan eşlik etti.