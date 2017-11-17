ERTUĞRULOĞLU: “İKİ DEVLET MASAYA OTURACAKSA MÜZAKERE SÜRECİNE VARIZ”



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta yeni bir müzakere sürecine karşı olmadıklarını, ancak bu yeni sürecin devletten devlete zemininde olması gerektiğini ifade ederek, “Masada iki devlet olacaksa biz bu müzakere sürecine varız. Yoksa masada onlar devlet, biz toplum olduğumuz sürece kimse çözüm rüyasını görmesin” dedi.Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, BRT’de yayımlanan “Gündem +” programına konuk olan Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta milli mücadele yıllarında Anavatan Yavruvatan, Mehmetçik ve Mücahitlerin birlikte gösterdiği kahramanlık sonucu Kıbrıs adasında Türk varlığını koruduklarını ve o kahramanlık sonrası ortaya çıkan KKTC’nin bugün 34’üncü yaşını kutladığını belirterek, tüm şehitler ve gazilerin önünde saygı ile eğildiklerini kaydetti.Kıbrıs’ta mücadelenin artık savaşla değil, ekonomi, sağlık, eğitim, turizm, tarım ve çevre gibi alanlarda yakalanacak başarılar ile olduğunu, bu konuda da üzerlerine birçok görev düştüğüne işaret eden Ertuğruloğlu, bu alanlarda da her konuda olduğu gibi Anavatan ile birlikte çalışarak KKTC’yi geliştireceklerini söyledi.“Bizim açımızdan net olan bir şey vardır; 50 yıllık başarısızlığı kanıtlanan eski müzakere sürecine asla geri dönmeyeceğiz. Bu konuda eleştirilerimi yapmaktan geri durmayacağım. Başarısızlığı kanıtlanmış ve bitmiş müzakere süreci, federasyon görüşmeleri, adına ne isterseniz deyin, bu süreç yeniden canlandırılamaz.Bu başarısız olan ve biten müzakere süreci, bir mazeret yaratılarak, başka veya yeni bir süreçmiş gibi, başarılı olabilecekmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Tepkim bunadır.Crans Montana son çabaydı, tüm taraflar, herkes, Cumhurbaşkanı da, biz de, Türkiye de bunu söyledi. Ama şimdi bahane yaratılmak isteniyor, ‘son aşamaya gelmiştik, Rumların da seçimleri vardı o yüzden çözümden uzaklaştılar’ gibi… Bu yalandır. Neye yanaştı Rum, dönüşümlü başkanlıkta mı yakınlaştınız. Zaten bizi azınlık gören Rum dönüşümlü başkanlığı size verir mi. Herkes artık bazı gerçekleri görmelidir. Rumların niyetsizliğini herkes görmelidir. Bu politika Kıbrıs Türk halkına zarar verir.”Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, müzakereden kaçmadıklarını ama başarı şansı olmayan müzakere sürecine de daha fazla tahammülleri kalmadığını, Kıbrıs Türk halkının kaybedecek zamanı olmadığını ifade etti.“50 yıllık BM parametrelerinden ne kazanım elde ettik! 50 yıl sadece masada tutulduk. İzolasyonlar altında ezildik. Onlar BM, AB üyesi oldu” diyen Ertuğruloğlu, Rumların tanınmış devlet, Kıbrıs Türk halkının da “toplum” olarak masada oturduğu bir süreçten anlaşma ile kalkmanın mümkün olmadığını söyledi.“İki devlet masaya oturacaksa biz bu müzakere sürecine varız. Yoksa onlar devlet biz toplum kimse bu şekilde çözüm bulunacağı rüyasını görmesin. Kıbrıs Türk halkının zamanını boşa harcamaktan vazgeçin.Rumlar bizimle ne eşitlik ne de güvenlik temelinde bir anlaşmaya gelmez. Zaten Rumlar bunu açıkça söylüyor. ‘Garanti ve güvenlikleri istemiyorum’ diyor, biz de bunlardan vazgeçmeyiz diyoruz. O zaman bu müzakerelerin sürmesi neyi değiştirecek. Bu adada önce iyi komşu olalım, Rum bizi azınlık olarak görmekten, Türkiye’ye işgalci demekten vazgeçsin, haklarımıza statümüze eşitliğimize saygı göstersin, ambargolar altında ezmekten vazgeçsin, ona göre masaya oturalım.Rumlar sıfır asker sıfır garanti diyor. Müzakerelerde oyun oynuyorlar ama biz görmemezlikten geliyoruz, birbirimizi suçluyoruz. Bu doğru bir tutum değildir.Rum tarafında seçim var, başkan kim seçilirse seçilsin bir şey fark etmeyecektir. Rum tarafında Ulusal Konsey kararları vardır ve gelen başkan onlara uymak zorundadır. Zaten başarısızlıkla sonuçlanan 50 yıllık süreçte Rumların aslında hiçbir şekilde çözüm istemediği görülmüştür.Kıbrıs konusunda, bizde olmayan bir birliktelik vardır Rumlarda. Bu da bizi çok ciddi anlamda onlara karşı dezavantajlı bir konuma sokmuştur. Bunu bize karşı sadece Rumlar değil, AB ve uluslararası camia da iyi kullanıyor. Buna izin vermeyeceğiz.”Ertuğruloğlu, şu anda ülkede seçim sürecine girdiklerini, bu yüzden yeni yol haritası veya B planı gibi yeni gelişme beklenmemesi gerektiğini ifade ederek, “Ancak ben Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüyorum ve gerekli istişareleri yapıyoruz” dedi.“Kıbrıs’ta ortaklık cumhuriyetini bozan Rum tarafıydı. BM ve uluslararası camia bunu bildiği halde bu haksızlığın yapılmasına izin verdi. Aslında yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti yoktur. Bu yüzden artık Türkiye ile birlikte dik bir duruş göstermeliyiz.Bu süreçlerden zarar gören hep biziz. Çözüm anlaşma isteyen de biziz. Ama tek uzlaşıcı biz olduğumuz sürece bu anlaşma olmaz. Onlar da motive edilmeli. Bu da masaya iki devletin oturmasından geçer.Müzakereye her zaman kapıyı açık tutalım, ‘müzakere etmeyiz’ demiyoruz ama eşit statüde müzakere yapılacaksa bu müzakere olur.Biz ve Anavatan net olarak söylüyor; başarısızlığı kanıtlanmış bu süreç devam edemez. Farklı modaliteler diyoruz. Bunu biz söylüyoruz, ancak başkaları net olarak söylemiyorlar.Yeni süreç ancak devletten devlete olur. Kıbrıs’ta yeni sayfa açılmalı, 50 yıllık alışılmış metotlarla bu süreç başarıya ulaşamaz.”Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlama töreninde Solo Türk uçaklarının geçişine eleştiri yapanlarla ilgili bir soru üzerine de, “Yorum yapmaya bile utanıyorum. Rum tarafında da F-16’lar geçti, bir eleştiri mi yaptılar… Milli günlerde hangi ülkede askerler, uçaklar geçmiyor. Bu tür eleştirileri anlamam mümkün değil. Biz büyük coşku yaşadık. Solo Türk gösterisini hayranlıkla izledik. Katkı koyan herkese teşekkür ederim” diye yanıtladı.