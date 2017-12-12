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ERTUĞRULOĞLU İİT OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİNE KATILACAK

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Toplantısı’na katılacak.

ERTUĞRULOĞLU İİT OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİNE KATILACAK

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Toplantısı’na katılacak.

12 Aralık 2017 Salı 13:50
ERTUĞRULOĞLU İİT OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİNE KATILACAK
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Toplantısı’na katılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönem başkanı sıfatıyla yaptığı çağrı üzerine toplanacak İİT Olağanüstü Liderler Zirvesi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek. 
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacakları açıklaması üzerine, kentin "statüsüne ve bölge barışına ilişkin hassasiyet arz eden bu gelişmeler karşısında İslam ülkeleri arasında ortak hareket etmeye ve koordinasyon sağlamaya dönük olarak İslam İşbirliği Teşkilatını olağanüstü zirveye" davet ettiği hatırlatıldı.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde toplanacak İİT zirvesi, Dışişleri Bakanları toplantısı ile başlayacak ve devlet ile hükümet başkanları toplantısıyla devam edecek. 
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, zirve toplantısının ardından Erdoğan'ın liderler onuruna vereceği öğle yemeğine de katılacak. 
Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü'nün eşlik edeceği Ertuğruloğlu, zirvenin ardından aynı gün ülkeye geri dönecek.

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