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28 Eylül 2017 Perşembe 16:02

Ertuğruloğlu, Bugün KKTC’ye Dönüyor

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) temaslarını tamamladı ve bugün KKTC'ye dönüyor.

Ertuğruloğlu, Bugün KKTC'ye Dönüyor
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ERTUĞRULOĞLU NEW YORK VE WASHİNGTON’DA YOĞUN TEMASLARDA BULUNDU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) temaslarını tamamladı ve bugün KKTC'ye dönüyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, New York ve Washington'da yoğun temaslarda bulunan Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve ABD Kongresinde toplantılara katıldı, konuşmalar yaptı, birçok ikili temas gerçekleştirdi.

Ertuğruloğlu, Washington'da yayın yapan PBS kanalı ve Slate Magazin’e de mülakat verdi.

ABD Temsilciler Meclisi eski üyesi John Tanner’in US Capitol'de onuruna verdiği öğle yemeğine katılan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, burada da birçok kongre üyesiyle görüşme fırsatı buldu.

Ertuğruloğlu, görüşmelerde yaptığı konuşmalarda, Kıbrıs'taki son gelişmeler, Crans Montana'da çöken müzakereler ve yeni süreç hakkında detaylı bilgiler vererek, başarısızlıkla sonuçlanan eski sürecin yeniden canlandırılmasının mümkün olmadığı görüşünü ifade etti.

Kıbrıs'ta artık yeni süreçlerin konuşulması gerektiğini söyleyen Ertuğruloğlu, BM'nin Kıbrıs'ta eşitliğe dayalı devletten devlete zemininde yeni bir sayfa açması gerektiğini kaydetti.

Yeni süreçte uluslararası camia ile daha yakın istişare içerisinde olacaklarını belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız ambargoların kaldırılması gerektiğini söyledi, bunun için destek istedi.

Ertuğruloğlu, BM'nin yeni süreçte Kıbrıs'taki politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade ederek, "Kıbrıs müzakerelerinde geçen 50 yılda her türlü formül denendi ancak başarı sağlanamadı. Çünkü mevcut süreçte Rum tarafının çözüme ihtiyacı yok. Kıbrıs Cumhuriyetinin tanınmışlık avantajını neden bizimle paylaşsın. Bunu istemediğini ve yapmayacağını da gösterdi" dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta eşitlik temelinde ve devletten devlete zemininde bir müzakere zemini yaratılmadığı sürece değil 50 yıl müzakereler 500 yıl da sürse başarı sağlanamayacağını da kaydetti.

Yeni sürecin Kıbrıs Rum tarafını Kıbrıs Türk halkıyla bir çözüme motive eden bir süreç olması gerektiğini anlatan Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Crans Montana'da süreç Rum tarafının turumu dolayısıyla bitti. Çünkü çözüme değil zamana oynadı.  Onların amacı çözüm değil, amaçları bizi ucu açık bir süreçle masada ve ambargolar altında tutmaktır. Fakat artık eski süreç bitti. Kıbrıs'ta bundan sonra ancak iki ayrı devletli çözüm yaşayabilir, şu anda olduğu gibi. Federasyon görüşmeleri bitti."


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